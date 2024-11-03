«Спартак» планирует обратиться в ЭСК в связи с удалением Литвинова

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вчера, 17:28

«Спартак» планирует обратиться в Экспертно‑судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС ) для оценки правомерности удаления защитника в матче с ЦСКА . Об этом источнику сообщил глава пресс-службы «красно-белых» .

Планируем в установленном порядке обратиться в ЭСК с просьбой дать оценку эпизоду с удалением Литвинова.