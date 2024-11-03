«Спартак» планирует обратиться в ЭСК в связи с удалением Литвинова

«Спартак» планирует обратиться в Экспертно‑судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) для оценки правомерности удаления защитника Руслана Литвинова в матче с ЦСКА. Об этом источнику сообщил глава пресс-службы «красно-белых» Дмитрий Зеленов.
Планируем в установленном порядке обратиться в ЭСК с просьбой дать оценку эпизоду с удалением Литвинова.
Литвинов на 60‑й минуте игры 14-го тура РПЛ получил прямую красную карточку за конфликт с бразильским защитником «армейцев» Виллианом, который также был удалён с поля. Сначала главный арбитр Алексей Сухой показал футболисту «Спартака» жёлтую карточку, но после просмотра VAR изменил своё решение и удалил Литвинова.
Если уж и рассматривать удаление Литвинова, то только на предмет дисквалификации на длительный срок.
Ведь если бы не его рука, которая лезла Роши в рот, то и удара бразильца не было бы.
Так бы ребята поталкались, получили по ЖК и разошлись.
Так, что Литвинов выступил провокатором удаления Роши, при этом первым нанес удар по лицу.
Рошу не оправдываю, он должен понести строгое наказание, но и Литвинова надо строго наказать.
Да Сухой не увидел сразу, ну или под давлением не хотел видеть провокацию Литвинова, но ВАР подсказал и после просмотра у судьи просто не было шансов не показать заслуженную прямую КК.
Если уж и рассматривать удаление Литвинова, то только на предмет дисквалификации на длительный срок.
Ведь если бы не его рука, которая лезла Роши в рот, то и удара бразильца не было бы.
Так бы ребята поталкались, получили по ЖК и разошлись.
Так, что Литвинов выступил провокатором удаления Роши, при этом первым нанес удар по лицу.
Рошу не оправдываю, он должен понести строгое наказание, но и Литвинова надо строго наказать.
Да Сухой не увидел сразу, ну или под давлением не хотел видеть провокацию Литвинова, но ВАР подсказал и после просмотра у судьи просто не было шансов не показать заслуженную прямую КК.