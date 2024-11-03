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«Спартак» планирует обратиться в ЭСК в связи с удалением Литвинова

вчера, 17:28
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

«Спартак» планирует обратиться в Экспертно‑судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) для оценки правомерности удаления защитника Руслана Литвинова в матче с ЦСКА. Об этом источнику сообщил глава пресс-службы «красно-белых» Дмитрий Зеленов.

Планируем в установленном порядке обратиться в ЭСК с просьбой дать оценку эпизоду с удалением Литвинова.

Литвинов на 60‑й минуте игры 14-го тура РПЛ получил прямую красную карточку за конфликт с бразильским защитником «армейцев» Виллианом, который также был удалён с поля. Сначала главный арбитр Алексей Сухой показал футболисту «Спартака» жёлтую карточку, но после просмотра VAR изменил своё решение и удалил Литвинова.

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Все комментарии
cska1948
cska1948
сегодня в 09:08
Как всегда спартаковцы белые и пушистые.
Борис2876
Борис2876
сегодня в 07:07
Первый провокатор со стороны Спартака, наказать вместе с Виллианом, три месяца толкать руки в рот и так каждый день.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Сп62 (раскрыть)
сегодня в 05:37, ред.
А вот то, что пальцы Литвинова побывали во рту у Роши это чем то другим попахивает.
Тут как в поговорке.
Роше палец в рот не клади... не нравится ему это.
Сп62
Сп62 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 20:49
Тлетворное влияние Карасёва. На Сухого.
Сп62
Сп62 ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 20:46, ред.
Литвинов закрыл Роше рот ладонью, а не кулаком. Смягчающее обстоятельство.
Grundik
Grundik
вчера в 20:42
Я сейчас читаю комменты и чего-то не понимаю. Роша намеренно ломает игрока (до этого ещё Кисляк) в теч. 3 секунд. т.е. 2-х игроков. Серб полез - не прав наверное, это не ринг, но сколько можно, если рефери не реагирует? ВАР - провокаторы, Кисляка ни разу не показали, хотя от него всё пошло. Если кого-то в СПАМе в тот момент нужно было удалять - то это Бабича, он схватил Рошу за горло, хотя было за что. А дальше - это эмоции. Помните как Акинфеев отгонял своих от этой тупой свалки? Уважаю. Это уже не футбол. Дерутся латина с сербом, удаляют в т.ч. российского игрока, провокаторы.
ABir
ABir ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 20:22
Роша в этой игре вообще особый случай, был не адекватен.
lotsman
lotsman
вчера в 19:01
Зря подавали. Было явное грубое нарушение. Подавать жалобу надо было на Сухого.)
Байкал-38
Байкал-38 ответ ABir (раскрыть)
вчера в 18:34
То есть вы предлагаете удаление Роши тоже отменить?
Ведь Роша нанёс удар Литвинову только после того как Литвинов залез рукой в лицо Роши.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 18:14, ред.
А на, что надеются в Спартаке?
Если уж и рассматривать удаление Литвинова, то только на предмет дисквалификации на длительный срок.
Ведь если бы не его рука, которая лезла Роши в рот, то и удара бразильца не было бы.
Так бы ребята поталкались, получили по ЖК и разошлись.
Так, что Литвинов выступил провокатором удаления Роши, при этом первым нанес удар по лицу.
Рошу не оправдываю, он должен понести строгое наказание, но и Литвинова надо строго наказать.
Да Сухой не увидел сразу, ну или под давлением не хотел видеть провокацию Литвинова, но ВАР подсказал и после просмотра у судьи просто не было шансов не показать заслуженную прямую КК.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 18:03, ред.
Да что там разбирать, сунул руку в лицо спровоцировал Рошу. Как провокатор думаю заслужил удаление вполне себе и ЭСК которое работает по принципу выгораживания наших судей примет аналогичное решение. Как говорится по пути наименьшего сопротивления. Если бы не удалили то подтвердили бы и это. Зато огня в дерби парни добавили, давно такого не было, скучал по этому.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:02
Спартак приносит неприятности как себе, так и соперникам...
ABir
ABir
вчера в 17:52
Да, нечего отмалчиваться, пусть дадут свою оценку. Требуем отменить дисквалификацию Литвинову.
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:48, ред.
...Об этом сообщил глава пресс-службы... То есть в клубе сидит на разговорном жанре целый штат говорунов. Это же сколько народа на шее наших клубов. Даже у разных Крыльев и Химок. И у всех хорошая зарплата. Кстати, Зеленов не хочет прокомментировать высказывание генерального директора Спартака о том, что драка это часть игры? Болтают во всех клубах..
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:43
А заодно бы и Сухого заслушать на этой комиссии...
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