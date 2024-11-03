«Факел» подаст жалобу на судейство в матче с «Химками»

«Факел» подаст жалобу в ЭСК РФС на судейство бригады Егора Егорова, который работал на матче воронежцев с «Химками» в 14-м туре РПЛ (1:1). Об этом сообщает источник со ссылкой на клубную пресс-службу.
В клубе не согласны с рядом решений арбитра. В частности, с тем, что на 4-й минуте судья засчитал гол Александра Руденко, хотя нападающий гостей Антон Заболотный мешал вратарю Виталию Гудиеву среагировать на удар форварда «Химок».
Также в команде из Воронежа считают ошибкой то, что после продолжительного видеопросмотра рефери отменил гол «Факела», который был забит на 84-й минуте. В этом эпизоде нападающий подмосковной команды Антон Заболотный срезал мяч в собственные ворота после подачи игрока хозяев поля со штрафного.
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- Жалобы пишут в УК, жалуясь на холодные батареи в квартире...
- Жалобы пишут в магазинах, жалуясь на просроченный товар и плохое обслуживание...
- А тут ЭСК РФС, всё-таки!
- Ещё бы написали - челобитную...
- Жалобы пишут в полицию, жалуясь на поведение соседей после 23.00...
- Жалобы пишут в УК, жалуясь на холодные батареи в квартире...
- Жалобы пишут в магазинах, жалуясь на просроченный товар и плохое обслуживание...
- А тут ЭСК РФС, всё-таки!
- Ещё бы написали - челобитную...
Но и молчать нельзя...
Но и молчать нельзя...