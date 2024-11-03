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«Факел» подаст жалобу на судейство в матче с «Химками»

вчера, 22:59
ФакелЛоготип футбольный клуб Факел (Воронеж)1 : 1Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

«Факел» подаст жалобу в ЭСК РФС на судейство бригады Егора Егорова, который работал на матче воронежцев с «Химками» в 14-м туре РПЛ (1:1). Об этом сообщает источник со ссылкой на клубную пресс-службу.

В клубе не согласны с рядом решений арбитра. В частности, с тем, что на 4-й минуте судья засчитал гол Александра Руденко, хотя нападающий гостей Антон Заболотный мешал вратарю Виталию Гудиеву среагировать на удар форварда «Химок».

Также в команде из Воронежа считают ошибкой то, что после продолжительного видеопросмотра рефери отменил гол «Факела», который был забит на 84-й минуте. В этом эпизоде нападающий подмосковной команды Антон Заболотный срезал мяч в собственные ворота после подачи игрока хозяев поля со штрафного.

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант
сегодня в 12:43
- А что, разве в ЭСК подают жалобы? А я думал протесты. Это ведь две большие разницы!
- Жалобы пишут в полицию, жалуясь на поведение соседей после 23.00...
- Жалобы пишут в УК, жалуясь на холодные батареи в квартире...
- Жалобы пишут в магазинах, жалуясь на просроченный товар и плохое обслуживание...
- А тут ЭСК РФС, всё-таки!
- Ещё бы написали - челобитную...
particular
particular
сегодня в 10:52
То, что для многих очевидно, будет для ЭСК РФС невероятным...
Но и молчать нельзя...
cska1948
cska1948
сегодня в 09:03
Уверен, ЭСК признает действия Е.Егорова ПРАВИЛЬНЫМИ.
ABir
ABir
сегодня в 01:01
Эти жалобы совсем не влияют на результат матча
Ев17
Ев17
вчера в 23:11
судейство всё чудесатее и чудесатее, придуманный офсайд при автоголе - это уже за какими-то разумными рамками
drug01
drug01
вчера в 23:04
Судьи в этом туре были не на высоте!!!
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:03
Обидная отмена гола - Факел понять можно.
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