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ЭСК: «Карасев верно не удалил Батракова в матче „Локомотива“ с „Зенитом“»

вчера, 19:46
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Заседание экспертно-судейской комиссии при президенте РФС прошло 30 октября.

Ранее «Зенит» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Сергея Карасёва в эпизоде с невынесением второго предупреждения игроку «Локомотива» Алексею Батракову на 72-й минуте матча.

Судья правильно не вынес второе предупреждение в матче и, соответственно, не удалил с поля Алексея Батракова («Локомотив») на 72-й минуте матча. Действия Алексея Батракова в единоборстве за мяч, по мнению всех членов комиссии, не являлись безрассудными. Оба игрока двигаются к мячу в одном направлении и имеют одинаковые шансы в него сыграть, игрок «Локомотива» в нормальной манере стремился сыграть в мяч, а контакт с ногой соперника произошел без использования шипов. Ввиду отсутствия очевидных критериев безрассудства и того, что данное нарушение правил не являлось срывом перспективной атаки, комиссия единогласно поддерживает решение судьи ограничиться назначением штрафного удара за фол по неосторожности в данном игровом эпизоде.

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Все комментарии
sdsq8eub8y5t
sdsq8eub8y5t ответ v6n3g247dw97 (раскрыть)
сегодня в 14:06
Какой такой прецедент?
В данном случае это слово вред ли здесь уместно.
kv8xpgpa64yr
kv8xpgpa64yr ответ nikolah (раскрыть)
сегодня в 13:57
То, что лучше надо играть никто и не спорит. Причём всем командам. Тут вопрос по правилам. И за меньшее давали ЖК. Надеюсь, ща такие фолы больше никому ЖК давать не будут.
v6n3g247dw97
v6n3g247dw97 ответ 76rymgubsgh4 (раскрыть)
сегодня в 13:54
Да тут всё просто: если больше за такие фолы никому не будут давать ЖК, то всё в порядке. Прецедент, так сказать. Посмотрим....
76rymgubsgh4
76rymgubsgh4 ответ Хиромант (раскрыть)
сегодня в 10:54, ред.
А почему вы говорите от имени всех адекватных болельщиков?
Или вы считаете своё мнение единственным правильным и кто с ним согласен отправляются в категорию "адекватные", а те кто с вами не согласен автоматом отправояются в категорию "не адекватные"?
Я тоже могу написать, что все адекватные болельщики поддерживают данное решение ЭСК... и что тогда?
Может просто сразу вам писать от имени болельщика Зенита и не выдавать мнение зенитовца за мнение всех болельщиков.
Тем более, что подавляющее большинство болельщиков в стране считают, что Батракова правильно не удалили, а болельщики Зенита в подавляющем меньшинстве со своим мнением.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:35
Любой фол можно назвать "фол по неосторожности"....при желании оправдать нарушение...
В топку ЭСК...никчемная организация...
Хиромант
Хиромант
вчера в 20:55
ЭСК: «Карасев верно не удалил Батракова в матче „Локомотива“ с „Зенитом“»
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1392433/batrakov-aleksey 01.11.2024

- Читаю, и не верю своим глазам!?!?!?

"Оба игрока двигаются к мячу в одном направлении и имеют одинаковые шансы в него сыграть, игрок «Локомотива» в нормальной манере стремился сыграть в мяч, а контакт с ногой соперника произошел без использования шипов."...

- И это пишут какие-то эксперты, из какой-то там комиссии?

- Может быть им пора уже включить телевизор, ну конечно Матч ТВ (больше-то и нечего...), посмотреть,и вспомнить, как играют в футбол.
- ВСЕГДА ИГРОКИ ПРОТИВОБОРСТВУЮЩИХ КОМАНД ДВИЖУТСЯ НАВСТРЕЧУ ДРУГ ДРУГУ!!!
- И ДВИЖУТСЯ ОНИ ИМЕННО К МЯЧУ! (А куда же им ещё двигаться-то? Это же их работа!)

..."игрок «Локомотива» в нормальной манере стремился сыграть в мяч, а контакт с ногой соперника произошел без использования шипов"...

- Это что ещё за "манеры" появились в футбольных правилах?

- А контакт без шипов? Как вам такое???

- Локтем врезал сопернику по лицу, коленом в пах заехал - ОН НЕ ВИНОВАТ! ТАМ ЖЕ ШИПОВ-ТО НЕ БЫЛО!!!

Ввиду отсутствия очевидных критериев безрассудства и того, что данное нарушение правил не являлось срывом перспективной атаки, комиссия единогласно поддерживает решение судьи ограничиться назначением штрафного удара за фол по неосторожности в данном игровом эпизоде.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1392433/batrakov-aleksey 01.11.2024

- Вот особенно умиляет: "Ввиду отсутствия очевидных критериев безрассудства"... ???
- Перевожу на русский язык: "Раз у нарушившего правила игрока крыша не поехала, он никого не хотел убивать, значит он ничего и не нарушил..." Никаких проблем... Я и все адекватные болельщики просто в шоке...
nikolah
nikolah
вчера в 19:57
Ну и правильно, играть надо было лучше, а не уповать на кк..
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