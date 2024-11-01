ЭСК: «Карасев верно не удалил Батракова в матче „Локомотива“ с „Зенитом“»

Заседание экспертно-судейской комиссии при президенте РФС прошло 30 октября.

Ранее «Зенит» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Сергея Карасёва в эпизоде с невынесением второго предупреждения игроку «Локомотива» на 72-й минуте матча.

Судья правильно не вынес второе предупреждение в матче и, соответственно, не удалил с поля Алексея Батракова («Локомотив») на 72-й минуте матча. Действия Алексея Батракова в единоборстве за мяч, по мнению всех членов комиссии, не являлись безрассудными. Оба игрока двигаются к мячу в одном направлении и имеют одинаковые шансы в него сыграть, игрок «Локомотива» в нормальной манере стремился сыграть в мяч, а контакт с ногой соперника произошел без использования шипов. Ввиду отсутствия очевидных критериев безрассудства и того, что данное нарушение правил не являлось срывом перспективной атаки, комиссия единогласно поддерживает решение судьи ограничиться назначением штрафного удара за фол по неосторожности в данном игровом эпизоде.