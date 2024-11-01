ЭСК: «Карасев верно не удалил Батракова в матче „Локомотива“ с „Зенитом“»

Заседание экспертно-судейской комиссии при президенте РФС прошло 30 октября.
Ранее «Зенит» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Сергея Карасёва в эпизоде с невынесением второго предупреждения игроку «Локомотива» Алексею Батракову на 72-й минуте матча.
Судья правильно не вынес второе предупреждение в матче и, соответственно, не удалил с поля Алексея Батракова («Локомотив») на 72-й минуте матча. Действия Алексея Батракова в единоборстве за мяч, по мнению всех членов комиссии, не являлись безрассудными. Оба игрока двигаются к мячу в одном направлении и имеют одинаковые шансы в него сыграть, игрок «Локомотива» в нормальной манере стремился сыграть в мяч, а контакт с ногой соперника произошел без использования шипов. Ввиду отсутствия очевидных критериев безрассудства и того, что данное нарушение правил не являлось срывом перспективной атаки, комиссия единогласно поддерживает решение судьи ограничиться назначением штрафного удара за фол по неосторожности в данном игровом эпизоде.
В данном случае это слово вред ли здесь уместно.
В данном случае это слово вред ли здесь уместно.
Или вы считаете своё мнение единственным правильным и кто с ним согласен отправляются в категорию "адекватные", а те кто с вами не согласен автоматом отправояются в категорию "не адекватные"?
Я тоже могу написать, что все адекватные болельщики поддерживают данное решение ЭСК... и что тогда?
Может просто сразу вам писать от имени болельщика Зенита и не выдавать мнение зенитовца за мнение всех болельщиков.
Тем более, что подавляющее большинство болельщиков в стране считают, что Батракова правильно не удалили, а болельщики Зенита в подавляющем меньшинстве со своим мнением.
Или вы считаете своё мнение единственным правильным и кто с ним согласен отправляются в категорию "адекватные", а те кто с вами не согласен автоматом отправояются в категорию "не адекватные"?
Я тоже могу написать, что все адекватные болельщики поддерживают данное решение ЭСК... и что тогда?
Может просто сразу вам писать от имени болельщика Зенита и не выдавать мнение зенитовца за мнение всех болельщиков.
Тем более, что подавляющее большинство болельщиков в стране считают, что Батракова правильно не удалили, а болельщики Зенита в подавляющем меньшинстве со своим мнением.
В топку ЭСК...никчемная организация...
В топку ЭСК...никчемная организация...
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1392433/batrakov-aleksey 01.11.2024
- Читаю, и не верю своим глазам!?!?!?
"Оба игрока двигаются к мячу в одном направлении и имеют одинаковые шансы в него сыграть, игрок «Локомотива» в нормальной манере стремился сыграть в мяч, а контакт с ногой соперника произошел без использования шипов."...
- И это пишут какие-то эксперты, из какой-то там комиссии?
- Может быть им пора уже включить телевизор, ну конечно Матч ТВ (больше-то и нечего...), посмотреть,и вспомнить, как играют в футбол.
- ВСЕГДА ИГРОКИ ПРОТИВОБОРСТВУЮЩИХ КОМАНД ДВИЖУТСЯ НАВСТРЕЧУ ДРУГ ДРУГУ!!!
- И ДВИЖУТСЯ ОНИ ИМЕННО К МЯЧУ! (А куда же им ещё двигаться-то? Это же их работа!)
..."игрок «Локомотива» в нормальной манере стремился сыграть в мяч, а контакт с ногой соперника произошел без использования шипов"...
- Это что ещё за "манеры" появились в футбольных правилах?
- А контакт без шипов? Как вам такое???
- Локтем врезал сопернику по лицу, коленом в пах заехал - ОН НЕ ВИНОВАТ! ТАМ ЖЕ ШИПОВ-ТО НЕ БЫЛО!!!
Ввиду отсутствия очевидных критериев безрассудства и того, что данное нарушение правил не являлось срывом перспективной атаки, комиссия единогласно поддерживает решение судьи ограничиться назначением штрафного удара за фол по неосторожности в данном игровом эпизоде.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1392433/batrakov-aleksey 01.11.2024
- Вот особенно умиляет: "Ввиду отсутствия очевидных критериев безрассудства"... ???
- Перевожу на русский язык: "Раз у нарушившего правила игрока крыша не поехала, он никого не хотел убивать, значит он ничего и не нарушил..." Никаких проблем... Я и все адекватные болельщики просто в шоке...
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1392433/batrakov-aleksey 01.11.2024
- Читаю, и не верю своим глазам!?!?!?
"Оба игрока двигаются к мячу в одном направлении и имеют одинаковые шансы в него сыграть, игрок «Локомотива» в нормальной манере стремился сыграть в мяч, а контакт с ногой соперника произошел без использования шипов."...
- И это пишут какие-то эксперты, из какой-то там комиссии?
- Может быть им пора уже включить телевизор, ну конечно Матч ТВ (больше-то и нечего...), посмотреть,и вспомнить, как играют в футбол.
- ВСЕГДА ИГРОКИ ПРОТИВОБОРСТВУЮЩИХ КОМАНД ДВИЖУТСЯ НАВСТРЕЧУ ДРУГ ДРУГУ!!!
- И ДВИЖУТСЯ ОНИ ИМЕННО К МЯЧУ! (А куда же им ещё двигаться-то? Это же их работа!)
..."игрок «Локомотива» в нормальной манере стремился сыграть в мяч, а контакт с ногой соперника произошел без использования шипов"...
- Это что ещё за "манеры" появились в футбольных правилах?
- А контакт без шипов? Как вам такое???
- Локтем врезал сопернику по лицу, коленом в пах заехал - ОН НЕ ВИНОВАТ! ТАМ ЖЕ ШИПОВ-ТО НЕ БЫЛО!!!
Ввиду отсутствия очевидных критериев безрассудства и того, что данное нарушение правил не являлось срывом перспективной атаки, комиссия единогласно поддерживает решение судьи ограничиться назначением штрафного удара за фол по неосторожности в данном игровом эпизоде.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1392433/batrakov-aleksey 01.11.2024
- Вот особенно умиляет: "Ввиду отсутствия очевидных критериев безрассудства"... ???
- Перевожу на русский язык: "Раз у нарушившего правила игрока крыша не поехала, он никого не хотел убивать, значит он ничего и не нарушил..." Никаких проблем... Я и все адекватные болельщики просто в шоке...