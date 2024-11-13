Широков: «У „Спартака“ никаких шансов на чемпионство»

Бывший полузащитник «Спартака» оценил шансы «красно-белых» на победу в Российской Премьер-Лиге по итогам нынешнего сезона. После 15 туров РПЛ «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на девять очков.

У «Спартака» никаких шансов на чемпионство. Какие шансы? На сколько очков они отстают? Им бы за тройку зацепиться, уже хорошо будет. Тут могут, почему нет? Им надо дотерпеть до весны, а там, может, за счёт тренировочного процесса и хорошей подготовки добавят.