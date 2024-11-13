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Широков: «У „Спартака“ никаких шансов на чемпионство»

вчера, 18:06

Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков оценил шансы «красно-белых» на победу в Российской Премьер-Лиге по итогам нынешнего сезона. После 15 туров РПЛ «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на девять очков.

У «Спартака» никаких шансов на чемпионство. Какие шансы? На сколько очков они отстают? Им бы за тройку зацепиться, уже хорошо будет. Тут могут, почему нет? Им надо дотерпеть до весны, а там, может, за счёт тренировочного процесса и хорошей подготовки добавят.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:17
Спартак наверное сегодня сильней всех....в Москве.
ssspartak
ssspartak
вчера в 20:00
Шансы того, что тебя сможет зарезать краб крайне низкие. Но они никогда не равны нулю.
протон
протон
вчера в 19:18
Роман Широков абсолютно адекватно выразил свое мнение.   Борьба за чемпионство будет между Зенитом и Краснодаром.  При всем моем уважении к красно-белым чемпионство навряд ли в этом сезоне им  светит. Хотя кто  знает 15 игр только сыграли.  Краснодар может под конец сезона упустить нити игры,  мы не раз в этом убеждались при Мусаеве , в начале чемпионата обороты приличные, а в конце идет спад.      Зенит чемпионство в очередной раз не упустит он в этом фаворит. Бронза между Локо и Динамо М. Спартак проиграл Оренбургу, не важно сыграл с Динамо Мах. 4й тур не разобрался с Тереком. Ну какое Чемпионство Ё мае?
cska1948
cska1948 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 18:45
Вы говорите о теоретических шансах, а Широков о ПРАКТИЧЕСКИХ.
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 18:37
Моё Почтение, Маэстро!!!
Хотелось бы верить. Локо обойти могут, поскольку в тренерский талант Галактионова никогда не верил, как и в работу Николича. Насчет банкирщины, спортно, и не потому, что там состав сильнее или тренер достойный. Конечно нет. Дело в том, что при удобном случае, гафло включит судейский режим, как он это делал пару лет назад и уже в этом чемпионате в Махачкале и с другими соперниками.

Всем известно моё Уважительное отношение к Спартаку и моя Симпатия к Величайшему советскому Клубу, но даже в призовое место команды, верится с трудом. Буду рад ошибиться!!!!!!!
Futurista
Futurista
вчера в 18:29
Бывший полузащитник Зенита неправ)...широкая категоричность...
Capral
Capral ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 18:28
Добрый день!

Ни по игре, ни по тренерской мысли шансы не просматриваются, на чемпионство- точно. Ну и конечно, многое зависит от конкурентов. Вера в то, что весной, Станкович преобразит игру Спартака у меня нет, и только по одной причине- Станкович упрямый человек и совершенно не фантазийный тренер. Очень любит эксперементировать во вред командной игре- это уже доказано.
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:26, ред.
Приветствую...ну это как посмотреть...Динамо и Локомотив вполне можно обойти при желании и везении)...и от коней отбиться)...
lotsman
lotsman
вчера в 18:20, ред.
Рано Широков хоронит красно белых. Они ещё вспомнят, что они спартаковцы. Или там уже вспоминать некому? Ну если так, то тогда Широков прав. Ноя всё таки думаю что вспомнят.)
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
вчера в 18:17
Между отсутствием шансов и невысокой вероятностью есть большая разница, шансы на то или иное место в таблице по итогам сезона остаются пока есть математические шансы на это.
Capral
Capral
вчера в 18:16
Увы, но шансов действительно нет, и как мне думается- даже на тройку.
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