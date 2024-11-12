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Генич резко ответил на реплику Артёма Дзюбы о нём

вчера, 21:27

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич ответил на высказывания нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы в его адрес, отметив, что испытывает гордость за свою футбольную карьеру.

Ни одна футбольная псина не будет ставить под сомнение мою футбольную карьеру. Ни одна. Особенно такая, как правдолюб. Своей футбольной карьерой я горжусь. С колокольчиком.

Ранее, форвард «Акрона», говоря о комментаторе «Матч ТВ» и его уровне экспертизы, заявил: «Где он играл? Я вас умоляю! Ну где он играл-то, блин? На первенство водокачки, когда обыгрывал людей с колокольчиком? Он и то с ними вничью играл. Хватит! На фоне остальных – да, но и то скатился».

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Все комментарии
Сп62
Сп62
сегодня в 07:49
Судя по высказываниям обоих они друг друга стоят.
Борис2876
Борис2876
сегодня в 07:45, ред.
Ну Генич явно не умный человек, раз уж Дзюба так легко вынудил его на хамство.
112910415
112910415
сегодня в 04:42
как-то заткнуть бы Дзюбин фонтан
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 23:42
Пусть Генич, как утверждает Артёмка, нигде не играл, но то, что он является лучшим комментатором на "Матч-ТВ", для меня нет никаких сомнений.
Плохо то, что из футбольной плоскости все эти "тёрки" переходят на личности. Как - будто оба обижены на жизнь.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:55
Странные люди....глупо как то...
При определённой доле публичности...соревноваться в хамстве и грубости...это вычеркнуть свои имена из списка умных и порядочных людей...
Во времена сотовых телефонов общаться через журналистов - либо трусливо...либо создавая искусственный интерес к своей персоне...
Созвонились бы...пообтекали...и разошлись....
Нам то зачем слушать их брань....
Capral
Capral
вчера в 22:30
Называется дожились. И как после всего смотреть Матч ТВ и относиться к Геничу? Без трусов он уже был, теперь- еще один подарок. Но самое страшное не это, а другое: один жлоб матом ругается на прессухах, а двое других- друг друга посылают... Вот и вся культура общения.
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:25
Культурная дискуссия Кости и Тёмы, через средства массовой информации, можно даже сказать "высокоинтеллектуальный базар"...)
STVA 1
STVA 1
вчера в 22:11
Один не лучше другого! Два иди-та
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 22:05
Старческий маразм молодеет
ermak6848
ermak6848
вчера в 21:52
Бегая за фк " ЗЕНИТ ", в культурной столицы, так и приросла к нему " культура " общения.
ABir
ABir
вчера в 21:49
Мания у Артема, пора уходить
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:32
И так весь день:
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