Генич резко ответил на реплику Артёма Дзюбы о нём

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вчера, 21:27

Комментатор «Матч ТВ» ответил на высказывания нападающего «Акрона» в его адрес, отметив, что испытывает гордость за свою футбольную карьеру.

Ни одна футбольная псина не будет ставить под сомнение мою футбольную карьеру. Ни одна. Особенно такая, как правдолюб. Своей футбольной карьерой я горжусь. С колокольчиком.

Ранее, форвард «Акрона», говоря о комментаторе «Матч ТВ» и его уровне экспертизы, заявил: «Где он играл? Я вас умоляю! Ну где он играл-то, блин? На первенство водокачки, когда обыгрывал людей с колокольчиком? Он и то с ними вничью играл. Хватит! На фоне остальных – да, но и то скатился».