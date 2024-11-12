Генич резко ответил на реплику Артёма Дзюбы о нём

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич ответил на высказывания нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы в его адрес, отметив, что испытывает гордость за свою футбольную карьеру.
Ни одна футбольная псина не будет ставить под сомнение мою футбольную карьеру. Ни одна. Особенно такая, как правдолюб. Своей футбольной карьерой я горжусь. С колокольчиком.
Ранее, форвард «Акрона», говоря о комментаторе «Матч ТВ» и его уровне экспертизы, заявил: «Где он играл? Я вас умоляю! Ну где он играл-то, блин? На первенство водокачки, когда обыгрывал людей с колокольчиком? Он и то с ними вничью играл. Хватит! На фоне остальных – да, но и то скатился».
Плохо то, что из футбольной плоскости все эти "тёрки" переходят на личности. Как - будто оба обижены на жизнь.
Плохо то, что из футбольной плоскости все эти "тёрки" переходят на личности. Как - будто оба обижены на жизнь.
При определённой доле публичности...соревноваться в хамстве и грубости...это вычеркнуть свои имена из списка умных и порядочных людей...
Во времена сотовых телефонов общаться через журналистов - либо трусливо...либо создавая искусственный интерес к своей персоне...
Созвонились бы...пообтекали...и разошлись....
Нам то зачем слушать их брань....
При определённой доле публичности...соревноваться в хамстве и грубости...это вычеркнуть свои имена из списка умных и порядочных людей...
Во времена сотовых телефонов общаться через журналистов - либо трусливо...либо создавая искусственный интерес к своей персоне...
Созвонились бы...пообтекали...и разошлись....
Нам то зачем слушать их брань....