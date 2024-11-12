Карпин о матче с Брунеем: «Важно сыграть на ноль и забить как можно больше»

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вчера, 20:32

Главный тренер сборной России высказался о предстоящем матче сборных России и Брунея.

Команды встретятся в Краснодаре 15 ноября.

Важно сыграть на ноль и забить как можно больше. Искусственно ограничивать никого не буду. 10:0 – значит, 10:0.

Самая крупная победа в истории сборной России была зафиксирована в 2019 году – в матче против команды Сан-Марино (9:0).