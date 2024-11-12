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Карпин о матче с Брунеем: «Важно сыграть на ноль и забить как можно больше»

вчера, 20:32
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб БрунейБруней15.11.2024 в 19:00 Не начался

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о предстоящем матче сборных России и Брунея.

Команды встретятся в Краснодаре 15 ноября.

Важно сыграть на ноль и забить как можно больше. Искусственно ограничивать никого не буду. 10:0 – значит, 10:0.

Самая крупная победа в истории сборной России была зафиксирована в 2019 году – в матче против команды Сан-Марино (9:0).

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 04:47
не напрасно ли так разговорился ?
lotsman
lotsman
вчера в 22:26
Не хватает ещё от брунея гол отхватить.)
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 21:14
Для кого это важно, В.Г. ? Я ещё мог бы понять эту "хотелку" тренера, если бы речь шла о необходимости забить как можно больше в отборочной группе к ЧЕ или ЧМ. Но здесь ! Вы ничего не попутали, г-н Карпин ? Лучше бы вы ничего не говорили, чем нести такую ересь.
Ещё раз призываю адекватных болельщиков не приходить на этот матч. Не унижайте наш футбол своим присутствием на игре.
Capral
Capral
вчера в 20:36
Во дает!!! Ну, забьют точно много, а вот, как бы не пропустить- это проблема...
Гость
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