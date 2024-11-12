Карпин о матче с Брунеем: «Важно сыграть на ноль и забить как можно больше»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о предстоящем матче сборных России и Брунея.
Команды встретятся в Краснодаре 15 ноября.
Важно сыграть на ноль и забить как можно больше. Искусственно ограничивать никого не буду. 10:0 – значит, 10:0.
Самая крупная победа в истории сборной России была зафиксирована в 2019 году – в матче против команды Сан-Марино (9:0).
Ещё раз призываю адекватных болельщиков не приходить на этот матч. Не унижайте наш футбол своим присутствием на игре.
Ещё раз призываю адекватных болельщиков не приходить на этот матч. Не унижайте наш футбол своим присутствием на игре.