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Никита Медведев: «Оставляю возможность когда-либо вернуться в „Ростов“»

вчера, 11:32

Вратарь «Пари НН» Никита Медведев сообщил о желании вернуться в «Ростов».

Конечно, я оставляю возможность когда-либо вернуться в «Ростов». Я сто раз говорил: «Ростов» — мой дом. Безумно люблю этот город, клуб и болельщиков. Желаю им всяческих удач. Болельщиков после матча «Пари НН» — «Ростов» я поприветствовал, потому что у меня с ними очень хорошие отношения.

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Все комментарии
sv_1969
sv_1969 ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 15:40
Не думаю!Средний вратарь!Думаю Ростов найдёт и получше если надо будет!
Scorp689
Scorp689
вчера в 13:48
Ничего особенного... так же косячит, как и все...
5meqk7t3zt5r
5meqk7t3zt5r
вчера в 13:38
Никитос всяко будет посильнее нестабильного таджика, который сейчас в ростовской раме
stanichnik
stanichnik ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 12:37, ред.
Доброго Здоровья Alex!
Хочу вас проинформировать, что Никита Медведев является обладателем рекорда среди вратарей РПЛ по продолжительности сухой серии, установленной в 2017 году. Будучи вратарём футбольного клуба Ростов, которая длилась девятьсот пятьдесят две минуты. Именно тогда его стоимость на трансфермаркете подскочила до полутора миллиона евро и его прикупил Локомотив. В последствии он стал чемпионом РПЛ и обладателем Кубка России и СуперКубка России. Но лично я не считаю его супернадёжным вратарём. И в Ростове наверняка на него не претендуют, у него контракт с Нижним до 2027 года, а там Бог его знает, как сложится.
Болейте за своих, а не против чужих!
s48pwbgddcwp
s48pwbgddcwp
вчера в 12:11
Главное не плевать вслед, а то всякое может в жизни случиться.
Alex_67
Alex_67
вчера в 11:58, ред.
А почему Медведев нам это сообщает? Можно подумать, что у него тысячи поклонников, которые постоянно следят за Никитой и мечтают о его возвращении в Ростов. Я, например, до сей минуты не знал его.. Обращать на себя внимание нужно игрой, а не активностью в соцсетях и СМИ.
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:55
А ведь вернётся - "к бабке не ходи"...)
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