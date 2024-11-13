Никита Медведев: «Оставляю возможность когда-либо вернуться в „Ростов“»

Вратарь «Пари НН» сообщил о желании вернуться в «Ростов».

Конечно, я оставляю возможность когда-либо вернуться в «Ростов». Я сто раз говорил: «Ростов» — мой дом. Безумно люблю этот город, клуб и болельщиков. Желаю им всяческих удач. Болельщиков после матча «Пари НН» — «Ростов» я поприветствовал, потому что у меня с ними очень хорошие отношения.