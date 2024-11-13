Никита Медведев: «Оставляю возможность когда-либо вернуться в „Ростов“»

Вратарь «Пари НН» Никита Медведев сообщил о желании вернуться в «Ростов».
Конечно, я оставляю возможность когда-либо вернуться в «Ростов». Я сто раз говорил: «Ростов» — мой дом. Безумно люблю этот город, клуб и болельщиков. Желаю им всяческих удач. Болельщиков после матча «Пари НН» — «Ростов» я поприветствовал, потому что у меня с ними очень хорошие отношения.
Хочу вас проинформировать, что Никита Медведев является обладателем рекорда среди вратарей РПЛ по продолжительности сухой серии, установленной в 2017 году. Будучи вратарём футбольного клуба Ростов, которая длилась девятьсот пятьдесят две минуты. Именно тогда его стоимость на трансфермаркете подскочила до полутора миллиона евро и его прикупил Локомотив. В последствии он стал чемпионом РПЛ и обладателем Кубка России и СуперКубка России. Но лично я не считаю его супернадёжным вратарём. И в Ростове наверняка на него не претендуют, у него контракт с Нижним до 2027 года, а там Бог его знает, как сложится.
Болейте за своих, а не против чужих!
Хочу вас проинформировать, что Никита Медведев является обладателем рекорда среди вратарей РПЛ по продолжительности сухой серии, установленной в 2017 году. Будучи вратарём футбольного клуба Ростов, которая длилась девятьсот пятьдесят две минуты. Именно тогда его стоимость на трансфермаркете подскочила до полутора миллиона евро и его прикупил Локомотив. В последствии он стал чемпионом РПЛ и обладателем Кубка России и СуперКубка России. Но лично я не считаю его супернадёжным вратарём. И в Ростове наверняка на него не претендуют, у него контракт с Нижним до 2027 года, а там Бог его знает, как сложится.
Болейте за своих, а не против чужих!