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Дзюба рассказал, кто должен был получить «Золотой мяч»

вчера, 19:20

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба поделился мнением о том, кто должен был получить «Золотой мяч».

Первый, кто должен был получить «Золотой мяч», — это Дани Карвахаль. Смотри: «Реал» все выиграл, Испания все выиграла. Он — первый, кто должен был получить награду. Родри — на втором месте, это 100%. А Винисиус — за какие заслуги? Чемпионат мира провалил. Кубок Америки — тоже. Так за что? В «Реале» они все в порядке.

И я более того скажу, Родриго намного сильнее Винисиуса именно как футболист. Просто бразилец — это пиар-машина.

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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 01:48, ред.
тут с Дзюбой трудно не согласиться, хотя Родри и вторым не должен быть
Sкрудж
Sкрудж ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 23:42
Согласен , там есть ещё немного . Но совсем немного , стоимость примерно отображает игровые качества игрока. А вот сколько клубам платить за игрока, вот здесь уже считают - сколько при подписании звезды , получит клуб от новых спонсоров , рекламы , сколько продаст абонементов , сколько придёт зрителей на матч , на сколько увеличиться подписчиков в соцсетях , сколько продадут атрибутики . Исходя из этого клуб может и переплатить выше трансферной стоимости , так как считают что это в дальнейшем принесёт прибыль. А Трансфермаркт всё же учитывает игровые качества в первую очередь.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 23:11
Очевидно, что Дзюба не знает по каким критериям вручается Золотой мяч раз он сюда Чемпионат мира приплел, который прошел два года назад. Родри заслужил свою награду. Сейчас как он травмировался Сити проиграл уже четыре матча подряд, что лишний раз доказывает его важность для команды.
Александр Валяев
Александр Валяев
вчера в 21:48
Просто на защитников обращают внимание в последнюю очередь
Igo0rek
Igo0rek ответ Sкрудж (раскрыть)
вчера в 21:44
Трансферная стоимость складывается не только от уровня игры футболиста. Там еще много факторов.
Dima salev
Dima salev
вчера в 21:28
Карвахал не потянет для золотого мяча. Винисиус больше сделал для реала чем он. А Родри больше сделал для сборной Испании чем Карвахал
Sкрудж
Sкрудж ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 21:22
Родриго никакой существенной роли ни ЛЧ , ни ЛА Лиги не сыграл . Без него победили бы там и там . Винисиус вытянул плей офф ЛЧ , в ЛА Лиги главная заслуга Джуда. Естественно Родриго слабей Винисиуса. Посмотрите трансфермаркет , капиталлисты разбираются , когда ставят ценник на игрока - там всё видно , кто сильней как футболист.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 21:18, ред.
Опечатка в заголовке, правильно: Дзюба рассказал, Что должен был получить «Золотой мяч»
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 21:14
В одном он прав, Родриго гораздо лучше, чем Винисиус.
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 20:39, ред.
Наверное, впервые согласен с Рукаку) Только есть одна ремарка: ЧМ тут не должен фигурировать. В остальном все по делу.
Хотя и Родри не менее заслужил как игрок. Я изначально ставил на 1-2 место этих двоих, но вот почему-то Карвахаль даже не 2...
112910415
112910415
вчера в 20:12
кстати, резумно
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 19:51
Дзюба не знает, что ЗМ дают за сезон? Причем тут чемпионат мира, который был 2 года назад?
Хитрый Лис
Хитрый Лис ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 19:49
Начо еще есть, который тоже выиграл всё.
happy 50
happy 50
вчера в 19:45
Странно,но Дзюба на редкость адекватные комментарии дал . Не ожидал,что он разбирается глубоко в футболе. То,что Карвахаль для Реала -это еще больше чем Родри для МС - он увидел.Разбирается в футболе побольше большинства псевдоэкспертов,которые хотели одать золотой мяч Винисиусу.
shur
shur
вчера в 19:29
...хотел бы поспорить, но разложил всё по полочкам, сдаюсь...!!!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:28
А Хоселу наверно второй должен быть) ведь тоже все выиграл))))
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