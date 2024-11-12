Дзюба рассказал, кто должен был получить «Золотой мяч»

Нападающий «Акрона» поделился мнением о том, кто должен был получить «Золотой мяч».

Первый, кто должен был получить «Золотой мяч», — это Дани Карвахаль. Смотри: «Реал» все выиграл, Испания все выиграла. Он — первый, кто должен был получить награду. Родри — на втором месте, это 100%. А Винисиус — за какие заслуги? Чемпионат мира провалил. Кубок Америки — тоже. Так за что? В «Реале» они все в порядке.

И я более того скажу, Родриго намного сильнее Винисиуса именно как футболист. Просто бразилец — это пиар-машина.