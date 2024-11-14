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Ибрагимович: «„Милан“ дал мне больше всего в моей карьере»

вчера, 13:34

Советник владельца «Милана» Златан Ибрагимович высказался о статусе «россонери». В этому году клубу исполнится 125 лет.

«Милан» – часть истории футбола, а мы – лишь самое молодое его поколение.

Мы привносим прошлое в настоящее и смешиваем их. Вот что такое «Милан». Пока я здесь, я также хочу поблагодарить Сильвио Берлускони и Адриано Галлиани, поскольку мы все находимся здесь благодаря им.

Я верю в этот проект, в ценности «Милана» и думаю, что разделяю это видение с людьми, которые здесь работают. Люди хотят достигать великих целей, создавать историю, побеждать, и когда вы говорите о победах, я чувствую себя живым. Сейчас я не могу помочь команде выиграть, но мне необходимо многому научиться, и я смиренно это делаю.

Я ощущаю особую связь с «Миланом» даже после того, как моя игровая карьера завершилась, и хочу добиться больших успехов с этим коллективом.

Это клуб, который дал мне больше всего в моей карьере. Я был здесь дважды и ценю то, чем является «Милан». В первый раз я чувствовал радость от игры, во второй раз я чувствовал любовь, и теперь я хочу отплатить за это. Я амбициозен в желании что-то дать взамен.

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Все комментарии
ssspartak
ssspartak
вчера в 14:25
В былые времена это звучало бы как: "Златан внес большего всего вклада в историю Милана"
kazakoff
kazakoff
вчера в 13:54
Или к человеку пришла мудрость или всё таки заученные слова которые дали
Гость
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