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Леау: «Я не люблю быть в запасе, но принимает решения тренер»

вчера, 08:36

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау рассказал о взаимоотношениях с главным тренером команды Паулу Фонсекой. Футболист не является твердым игроком основы, в матче с «Кальяри» (3:3) он прервал свою безголевую серию.

Во время сезона такое бывает, я ничего против него [Фонсеки] не имею, как и тренер – против меня. Вопрос решен.

Я не люблю быть в запасе, но принимает решения тренер, а мне как футболисту нужно уважать его. И когда я выхожу на поле, то полностью выкладываюсь, чтобы помочь команде.

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Все комментарии
Dante_10
Dante_10 ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 23:02
Какая ещё Голландия или Португалия??? Они его зарплату не потянут. Да и он сам уверен, что его уровень это гранды Европы.
112910415
112910415
вчера в 19:24
смирение весьма уместно
ну и упорный труд
adekvat
adekvat
вчера в 11:17
Потерпи немного, скоро его выгонят, и прийдет новый тренер.
STVA 1
STVA 1
вчера в 09:16
Мне кажется любой игрок не любит быть в запасе
Alex_67
Alex_67
вчера в 09:09
Самый талантливый игрок Милана...
Самый нестабильный игрок Милана... И это всё о нём, о Леау. Может ему лучше в аренду - в Голландию или в Португалию... За игровой практикой и стабильностью.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 09:08
Чтоб не быть игроком запаса, надо не потерять место в основе.. не так ли,Раф?)))
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:04
Леау произнес "прописные истины"...)
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