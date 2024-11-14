Леау: «Я не люблю быть в запасе, но принимает решения тренер»

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау рассказал о взаимоотношениях с главным тренером команды Паулу Фонсекой. Футболист не является твердым игроком основы, в матче с «Кальяри» (3:3) он прервал свою безголевую серию.
Во время сезона такое бывает, я ничего против него [Фонсеки] не имею, как и тренер – против меня. Вопрос решен.
Я не люблю быть в запасе, но принимает решения тренер, а мне как футболисту нужно уважать его. И когда я выхожу на поле, то полностью выкладываюсь, чтобы помочь команде.
ну и упорный труд
ну и упорный труд
Самый нестабильный игрок Милана... И это всё о нём, о Леау. Может ему лучше в аренду - в Голландию или в Португалию... За игровой практикой и стабильностью.
Самый нестабильный игрок Милана... И это всё о нём, о Леау. Может ему лучше в аренду - в Голландию или в Португалию... За игровой практикой и стабильностью.