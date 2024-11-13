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Тренер Брунея: «Гильерме мне помогал с информацией по сборной России»

вчера, 23:20
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб БрунейБрунейЗавтра в 19:00 Не начался

Главный тренер сборной Брунея Винисиус Эутропио заявил, что перед матчем с национальной командой России его консультировал экс-голкипер московского «Локомотива» и российской сборной Гильерме, которого он тренировал в детстве.

Знаю, что сейчас Валерий Карпин миксует сборную, вызывает молодых игроков. С информацией по сборной России мне помогал Гильерме, который играл в вашей национальной команде. Я тренировал его, когда он был ребёнком, точнее, ему было лет 13. Я иногда с ним общаюсь не только про футбол. И вот Гильерме мне сказал про сборную, как она сейчас готовится к играм. Так что мы ко многому готовы. Мы знаем игровую схему, знаем, что Россия агрессивна и много владеет мячом. Когда мяч в ногах у вашей сборной, она старается двигаться впереди и играет в короткий пас. Мы провели отличную работу. Также Гильерме сказал, что тут холодно, тяжёлая погода. Нам и правда будет тяжело, всё же в Брунее намного теплее. Но мы готовы к такому, меня предупредили.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 09:34
пришла беда, откуда не ждали ... )
Alexey24
Alexey24
сегодня в 08:43
Теперь у сборной России нет шансов
Foxes
Foxes
сегодня в 05:58
Лишить гражданства РФ!
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 04:22
Это Брунею ничем не поможет. Разница в классе между командами колоссальная, тем более у Брунея будет играть даже неосновной состав, что только ее увеличит. Разгрома гостям не избежать.
mjb2su4gqgqn
mjb2su4gqgqn
сегодня в 01:54
Соперник серьёзный,нас изучил и ко всему готов
Варвар7
Варвар7 ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 01:54
Так после этого возможно и они ему гражданство...)))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:52
Мы ему гражданство, а он вот так вот.. иноагент))
Гость
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