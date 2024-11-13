Кейн: «Англия превыше клуба, это самое важное для футболиста»

Нападающий и капитан сборной Англии Харри Кейн прокомментировал массовый отъезд игроков из национальной команды. В свои клубы вернулись такие игроки, как Аарон Рамсдейл, Трент Александер-Арнольд, Леви Колуилл, Деклан Райс, Букайо Сака, Коул Палмер, Джек Грилиш, Фил Фоден и Джэрред Брэнтуэйт.
Я думаю, что Англия превыше всего. Англия превыше клуба, это самое важное для профессионального футболиста. Гарет был в этом убеждён и не боялся принимать решения, если мнение некоторых игроков менялось. Считаю ли я, что на этой неделе ситуация могла измениться? Конечно, обидно, что на этой неделе всё так происходит. Это тяжёлый отрезок в сезоне, и, возможно, этим немного воспользовались. Если честно, мне это не очень нравится. Англия превыше всего и любого клуба.
Дело не в Тухеле, чувак. Клубы давят на игроков, потому что ФИФА/УЕФА плюют на клубы, уродуя форматы международных турниров (ЛЧ, ЧМ , ЧЕ) , и придумывая новые, - нахрен никому не нужные ( как ЛН).
P.S. В принципе адекватная, - ответная реакция ФК..., причем хорошо организованная, поскольку если б отьехал в клуб один игрок, его бы наказали, но тут массовый отток ключевых, поэтому есть повод кое кому репу чесать.
Дело не в Тухеле, чувак. Клубы давят на игроков, потому что ФИФА/УЕФА плюют на клубы, уродуя форматы международных турниров (ЛЧ, ЧМ , ЧЕ) , и придумывая новые, - нахрен никому не нужные ( как ЛН).
P.S. В принципе адекватная, - ответная реакция ФК..., причем хорошо организованная, поскольку если б отьехал в клуб один игрок, его бы наказали, но тут массовый отток ключевых, поэтому есть повод кое кому репу чесать.
Ф.Клуб, прежде всего, работодатель игрока, а следовательно, - источник его дохода. Сам же клуб входит во множества ассоциаций, одни из которых (УЕФА/ФИФА), без которых ему закрыта дорога на международную арену. Национальная футбольная организация, к которой игрок принадлежит как Гражданин, формирует состав сборной, за которую футболист должен (даже обязан) выступать..., и этот момент должен быть просчитан с учётом выгоды 3-х сторон: игрока, клуба за который он играет, и сборной. Вопрос. Кто должен выступать в роли координатора этого экономического треугольника? Ответ очевиден: это главенствующее ведомство, куда входит и клуб игрока и его сборная, то есть в Европе это УЕФА, а в мире - ФИФА. Делают ли они эту работу ? Вопрос риторический.
Поэтому все три стороны ( игрок, клуб, сборная) имеют лишь частные, а не общие интересы.
Ф.Клуб, прежде всего, работодатель игрока, а следовательно, - источник его дохода. Сам же клуб входит во множества ассоциаций, одни из которых (УЕФА/ФИФА), без которых ему закрыта дорога на международную арену. Национальная футбольная организация, к которой игрок принадлежит как Гражданин, формирует состав сборной, за которую футболист должен (даже обязан) выступать..., и этот момент должен быть просчитан с учётом выгоды 3-х сторон: игрока, клуба за который он играет, и сборной. Вопрос. Кто должен выступать в роли координатора этого экономического треугольника? Ответ очевиден: это главенствующее ведомство, куда входит и клуб игрока и его сборная, то есть в Европе это УЕФА, а в мире - ФИФА. Делают ли они эту работу ? Вопрос риторический.
Поэтому все три стороны ( игрок, клуб, сборная) имеют лишь частные, а не общие интересы.
Кейн не назвал причину. Неужели с тренером какие-то проблемы? Нельзя же просто так взять и уехать.... Хотя, о чём это я? О патриотизме говорить не буду, сейчас это не принято.
Кейн не назвал причину. Неужели с тренером какие-то проблемы? Нельзя же просто так взять и уехать.... Хотя, о чём это я? О патриотизме говорить не буду, сейчас это не принято.