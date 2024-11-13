Кейн: «Англия превыше клуба, это самое важное для футболиста»

Нападающий и капитан сборной Англии прокомментировал массовый отъезд игроков из национальной команды. В свои клубы вернулись такие игроки, как , , , , , , , и .

Я думаю, что Англия превыше всего. Англия превыше клуба, это самое важное для профессионального футболиста. Гарет был в этом убеждён и не боялся принимать решения, если мнение некоторых игроков менялось. Считаю ли я, что на этой неделе ситуация могла измениться? Конечно, обидно, что на этой неделе всё так происходит. Это тяжёлый отрезок в сезоне, и, возможно, этим немного воспользовались. Если честно, мне это не очень нравится. Англия превыше всего и любого клуба.