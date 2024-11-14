Де Лигт: «Тен Хагу не повезло. МЮ хорошо играл во многих матчах»

Защитник прокомментировал увольнение с должности главного тренера «Манчестер Юнайтед».

Тен Хагу не повезло. Мы хорошо играли во многих матчах, но не использовали свои шансы. Жаль, что всё так закончилось. Он привел меня в «Манчестер Юнайтед», нашей целью было добиться успеха вместе с Эриком.