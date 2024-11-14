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Де Лигт: «Тен Хагу не повезло. МЮ хорошо играл во многих матчах»

сегодня, 00:01

Защитник Маттейс де Лигт прокомментировал увольнение Эрика тен Хага с должности главного тренера «Манчестер Юнайтед».

Тен Хагу не повезло. Мы хорошо играли во многих матчах, но не использовали свои шансы. Жаль, что всё так закончилось. Он привел меня в «Манчестер Юнайтед», нашей целью было добиться успеха вместе с Эриком.

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Все комментарии
shur
shur
сегодня в 12:06
...иди в Газteam ! ..... Мечты сбываются!!!
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 11:18
Зато в целом отвратительно.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 09:50, ред.
Да неужели ??!!
Пусть Лигт назовёт хоть один матч, где Хаговский МЮ играл хорошо. Мне прям интересно стало!
3j58yrp5qk6e
3j58yrp5qk6e
сегодня в 07:38
МЮ оказался не его клуб
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 06:31
Не повезти может в отдельно взятом матче, но Тен Хаг в МЮ проработал 2 года, а прогресса в игре команды мы так и не увидели.
8vgqqr4se35y
8vgqqr4se35y
сегодня в 04:18
Это МЮ не повезло, что не выпнули физручка-травокура раньше
Foxes
Foxes
сегодня в 03:31
Хаг взял ношу не по себе, когда принял мю!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 01:43
Зато тебе повезло. Успели затащить в МЮ. А Тен Хаг пусть работает в клубе своего урорня
Гость
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