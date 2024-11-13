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Жирков: «Назначение Черчесова сделало бы „Спартак“ сильнее»

вчера, 22:46

Бывший футболист сборной России Юрий Жирков считает, что Станислав Черчесов должен возглавить «Спартак».

Думаю, это назначение сделало бы «Спартак» сильнее. Я играл при этом тренере и знаю его принципы работы. Он хочет и работает на все сто процентов. Много тактических нововведений я узнал от него. Черчесов был бы отличным кандидатом в «Спартак».

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 13:32
обойдёмся как-то
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 12:37
Камень в огород Станковича. И не сказать же что он совсем не прав, Черчесов хотя бы работал бы наверное. Но ничего хорошего нет в том что тренер Черчесов стал неплохим вариантом для команды, это я бы сказал полный провал менеджмента Лукойла.
альсато
альсато
сегодня в 12:23
Сделало бы не сделало Спартак сильнее назначение главным Черчесова-это гадание на кофейной гуще!...Вот в чем я уверен, так в том, что разговоров и здесь, и на других платформах, и на заводах, и фабриках, и в общественном транспорте-было бы больше!)))))
galem72
galem72
сегодня в 09:59
В Черчесове тренерства в разы меньше, чем нахальства, пафоса и огромной чсв.
112910415
112910415
сегодня в 09:37
не сделало бы ... отставить !
матос
матос
сегодня в 08:41
Думает он ..... Есть чем думать Юрок? Стасик был уже в Спартаке , более не нужен. Лично я , предпочел бы Шалимова - Тихонова - Юрана наблюдать на посту гл тренера чем Черчесова.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 08:00
А тренеров ли нужно менять каждый сезон ???
Может дело не в них??
Как говаривал Федун "Вклад тренера в успех или провал не более 10%"....
По мнению большинства на данном ресурсе судя по комментам пользователей которые наблюдают работу Семака - вклад тренера не более 2,76%....)))
ABir
ABir
сегодня в 05:43
Может Жирков и прав, в последнее время Спартак сильно подсел на тренеров иностранцев при сомнительных результатах
Alex_67
Alex_67
вчера в 23:27
Думает он... С каких это пор Жирков экспертом стал? Ведь двух слов связать не может, а туда же... Не воспринимаю его никак.
Capral
Capral
вчера в 23:13
"Переоценённый тренер", как сказал о Черчесове Вася Уткин, Светлая ему Память!!!
Больше добавить нечего.
sv_1969
sv_1969
вчера в 23:06
Ну ну! Стас это дутый пузырь! Просто после ЧМ его вознесли!
Scorp689
Scorp689
вчера в 23:01
Значит скоро казахи усы выгонят...
Kuvan
Kuvan
вчера в 22:59
Уже было.
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