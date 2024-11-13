Жирков: «Назначение Черчесова сделало бы „Спартак“ сильнее»

Бывший футболист сборной России Юрий Жирков считает, что Станислав Черчесов должен возглавить «Спартак».
Думаю, это назначение сделало бы «Спартак» сильнее. Я играл при этом тренере и знаю его принципы работы. Он хочет и работает на все сто процентов. Много тактических нововведений я узнал от него. Черчесов был бы отличным кандидатом в «Спартак».
Может дело не в них??
Как говаривал Федун "Вклад тренера в успех или провал не более 10%"....
По мнению большинства на данном ресурсе судя по комментам пользователей которые наблюдают работу Семака - вклад тренера не более 2,76%....)))
Может дело не в них??
Как говаривал Федун "Вклад тренера в успех или провал не более 10%"....
По мнению большинства на данном ресурсе судя по комментам пользователей которые наблюдают работу Семака - вклад тренера не более 2,76%....)))
Больше добавить нечего.
Больше добавить нечего.