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Шунин: «Зимой хочу присоединиться к какому‑нибудь клубу»

вчера, 10:44

Бывший вратарь «Динамо» Антон Шунин заявил, что хочет зимой присоединиться к какой‑то команде, если получит хорошее предложение.

Физически я чувствую себя отлично. Роль играют много факторов. Я не готов соглашаться на любое предложение, которое появится. Вопрос в предложении, которое меня устроит. Зимой хочу присоединиться к какому‑то клубу, если будет хороший вариант. О завершении карьеры я пока не объявлял.

Летом 37‑летний Шунин покинул московское «Динамо» в связи с истечением срока контракта. Голкипер выступал за «бело‑голубых» с 2007 года. На данный момент Шунин является свободным агентом.

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Шунин Антон
Источник: matchtv.ru
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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 12:17
короче, никуда не присоединится
Alex_67
Alex_67
вчера в 11:07
А предложений и нет...
Capral
Capral
вчера в 11:04
В его возрасте и при его, мягко говоря нестабильности и качестве игры, выбирать особо не приходится. Супер хороших вариантов не будет, а ждать у моря погоды можно долго и бесполезно...
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:54, ред.
Это смотря, что для него значит - хороший вариант - такое предложение может и не поступить.
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