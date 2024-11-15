Шунин: «Зимой хочу присоединиться к какому‑нибудь клубу»

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вчера, 10:44

Бывший вратарь «Динамо» заявил, что хочет зимой присоединиться к какой‑то команде, если получит хорошее предложение.

Физически я чувствую себя отлично. Роль играют много факторов. Я не готов соглашаться на любое предложение, которое появится. Вопрос в предложении, которое меня устроит. Зимой хочу присоединиться к какому‑то клубу, если будет хороший вариант. О завершении карьеры я пока не объявлял.

Летом 37‑летний Шунин покинул московское «Динамо» в связи с истечением срока контракта. Голкипер выступал за «бело‑голубых» с 2007 года. На данный момент Шунин является свободным агентом.