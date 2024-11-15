Черчесов заявил, что матч сборной Казахстана с Россией вызовет интерес

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вчера, 09:42

Главный тренер сборной Казахстана, российский специалист заявил, что матч его команды против сборной России вызовет интерес в обеих странах.

Мы ждём жеребьёвку квалификации к чемпионату мира, чтобы посмотреть, в каких датах мы будем играть. Я тренер сборной Казахстана, и у меня нет никаких хотелок. Игра со сборной России была бы интересна и нам, и им. Если будет такая возможность, почему бы и нет? Это надо смотреть. Ни с кем не разговаривал на эту тему.