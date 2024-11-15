Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнение

Черчесов заявил, что матч сборной Казахстана с Россией вызовет интерес

вчера, 09:42

Главный тренер сборной Казахстана, российский специалист Станислав Черчесов заявил, что матч его команды против сборной России вызовет интерес в обеих странах.

Мы ждём жеребьёвку квалификации к чемпионату мира, чтобы посмотреть, в каких датах мы будем играть. Я тренер сборной Казахстана, и у меня нет никаких хотелок. Игра со сборной России была бы интересна и нам, и им. Если будет такая возможность, почему бы и нет? Это надо смотреть. Ни с кем не разговаривал на эту тему.

В пяти матчах текущего розыгрыша Лиги наций УЕФА в дивизионе В казахстанцы потерпели четыре поражения и один раз сыграли вничью с Норвегией (0:0), причём не забили ни одного гола за весь турнир.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Карпин предложил Кержакову и Дзюбе сыграть один на один
14 ноября
Жирков: «Назначение Черчесова сделало бы „Спартак“ сильнее»
13 ноября
Алаев: «Налог на тренеров-легионеров обсудим, если предложат на исполкоме»
13 ноября
Официально«Локомотив» выступил с официальным заявлением после интервью Дзюбы
13 ноября
Широков: «У „Спартака“ никаких шансов на чемпионство»
13 ноября
Никита Медведев: «Оставляю возможность когда-либо вернуться в „Ростов“»
13 ноября
Сортировать
Все комментарии
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 18:08
Это самый большой лохотрон в истории Казахского футбола. Он доволен результатом, хотя говорит: "мы довольны". Кто это мы? Ни одного забитого мяча, пропущенных достаточно. И уволить его не могут, если уволят, ему надо платить 1 млн.евро за расторжение контракта.
112910415
112910415
вчера в 12:28
может, сыграют
а может, не сыграют ...
это уж как новый тренер скажет ))
ztu9g87uf6k3
ztu9g87uf6k3
вчера в 11:43
Им действительно интересно сыграть с более сильным соперником, а нам с более слабым?
lotsman
lotsman
вчера в 11:14
Было уже предложение казахам, ещё в начале года, они отказали, сославшись на отсутствие свободного времени.
"Первый раз слышу о том, что мы можем сыграть со сборной России. График игр у Казахстана уже составлен, в нем нет товарищеского матча с российской сборной" – сказал вице-президент Казахстанской федерации футбола Рохус Шох.
drug01
drug01
вчера в 09:59
Это будет игра на три результата!!!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:43
Такая игра может пройти уже без усача
7azp24pke7qw
7azp24pke7qw
вчера в 09:42
Уж всяко лучше чем с Брунеем
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 