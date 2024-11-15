Черчесов заявил, что матч сборной Казахстана с Россией вызовет интерес

Главный тренер сборной Казахстана, российский специалист Станислав Черчесов заявил, что матч его команды против сборной России вызовет интерес в обеих странах.
Мы ждём жеребьёвку квалификации к чемпионату мира, чтобы посмотреть, в каких датах мы будем играть. Я тренер сборной Казахстана, и у меня нет никаких хотелок. Игра со сборной России была бы интересна и нам, и им. Если будет такая возможность, почему бы и нет? Это надо смотреть. Ни с кем не разговаривал на эту тему.
В пяти матчах текущего розыгрыша Лиги наций УЕФА в дивизионе В казахстанцы потерпели четыре поражения и один раз сыграли вничью с Норвегией (0:0), причём не забили ни одного гола за весь турнир.
а может, не сыграют ...
это уж как новый тренер скажет ))
а может, не сыграют ...
это уж как новый тренер скажет ))
"Первый раз слышу о том, что мы можем сыграть со сборной России. График игр у Казахстана уже составлен, в нем нет товарищеского матча с российской сборной" – сказал вице-президент Казахстанской федерации футбола Рохус Шох.
"Первый раз слышу о том, что мы можем сыграть со сборной России. График игр у Казахстана уже составлен, в нем нет товарищеского матча с российской сборной" – сказал вице-президент Казахстанской федерации футбола Рохус Шох.