Аморим: «Самое важное в МЮ — создать принципы, идентичность и характер»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим заявил о желании вернуть клубу самобытность.
Мы должны играть без страха с первого дня. Футболисты начнут в первый же день с нашей идеей, несмотря ни на что. Такова цель. Самое важное для меня – самобытность. С первого дня мы начнем с нашей идентичности. Сейчас многие говорят о 3-4-3, 4-3-3 и всем таком. Но когда я думаю о «Манчестер Юнайтед», то это не система расстановки, а характер игроков. Самое важное для меня на данный момент – создать принципы, идентичность и характер, которые были у нас в прошлом. Так что если я и хочу сказать что-то одно, то моя главная цель – самобытность.
хочется дела увидеть !
хочется дела увидеть !
3-4-3 или 4-3-3 не главное ? Имхо, схема как раз таки для МЮ это основное, поскольку при голландце полностью разрушена связь между линиями полузащиты и нападения..., отсюда банально манки не могут родить хотя бы гол за игру ( в среднем за матч в АПЛ). Опять же имхо... 4-3-1-2 почему бы не попробовать: Бруну одного под нападающими оставить, чтоб у него пространство было больше и адресность более конкретная.., а впереди Гарначо с Хойлундом пусть банки рожают - с них потом и за реализацию спросить пожестче можно.
3-4-3 или 4-3-3 не главное ? Имхо, схема как раз таки для МЮ это основное, поскольку при голландце полностью разрушена связь между линиями полузащиты и нападения..., отсюда банально манки не могут родить хотя бы гол за игру ( в среднем за матч в АПЛ). Опять же имхо... 4-3-1-2 почему бы не попробовать: Бруну одного под нападающими оставить, чтоб у него пространство было больше и адресность более конкретная.., а впереди Гарначо с Хойлундом пусть банки рожают - с них потом и за реализацию спросить пожестче можно.