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Аморим: «Самое важное в МЮ — создать принципы, идентичность и характер»

вчера, 10:42

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим заявил о желании вернуть клубу самобытность.

Мы должны играть без страха с первого дня. Футболисты начнут в первый же день с нашей идеей, несмотря ни на что. Такова цель. Самое важное для меня – самобытность. С первого дня мы начнем с нашей идентичности. Сейчас многие говорят о 3-4-3, 4-3-3 и всем таком. Но когда я думаю о «Манчестер Юнайтед», то это не система расстановки, а характер игроков. Самое важное для меня на данный момент – создать принципы, идентичность и характер, которые были у нас в прошлом. Так что если я и хочу сказать что-то одно, то моя главная цель – самобытность.

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Все комментарии
shur
shur ответ Rafael Benitez (раскрыть)
вчера в 15:07
....такого уже не будет !!! Или всё таки .........!
112910415
112910415
вчера в 13:51
слова мы услышали,
хочется дела увидеть !
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:18
Самое главное для клуба это вернутся чемпионом. МЮ не полигон доя разных тренеров и их стилей
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 12:00, ред.
Аморим похож на рыбака, распределяющего улов до похода на реку...
3-4-3 или 4-3-3 не главное ? Имхо, схема как раз таки для МЮ это основное, поскольку при голландце полностью разрушена связь между линиями полузащиты и нападения..., отсюда банально манки не могут родить хотя бы гол за игру ( в среднем за матч в АПЛ). Опять же имхо... 4-3-1-2 почему бы не попробовать: Бруну одного под нападающими оставить, чтоб у него пространство было больше и адресность более конкретная.., а впереди Гарначо с Хойлундом пусть банки рожают - с них потом и за реализацию спросить пожестче можно.
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 11:54
Тен Хаг тоже пытался влиться в образ Фергюсона, но будут смотреть на результаты.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 11:36
Не успел обделаться, а уже оправдывается
Alex_67
Alex_67
вчера в 11:21
Может лучше работать молча? Зачем придумывать и формулировать какие-то принципы? Прежде всего нужно избавиться от лишних людей в клубе.... В клубе должен восторжествовать принцип "Кто не с нами, тот против нас". Личные амбиции игроков ради клуба нужно отодвинуть на второй план.
Вещий
Вещий
вчера в 11:11
Работы много... и наверное лучше все же консультироваться с Сэром.
w925scfmubtf
w925scfmubtf
вчера в 10:55
Работы у тебя после лысого непочатый край
Гость
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