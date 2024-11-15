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Полузащитник брунейского клуба: «В сборной играют айтишники, полицейские»

вчера, 14:37
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия11 : 0Логотип футбольный клуб БрунейБрунейМатч завершен

Полузащитник брунейского клуба ДПММ и сборной Киргизии Бахтияр Дуйшобеков рассказал, кто обычно играет в сборной Брунея.

Читал на российских порталах, что у игроков сборной Брунея футбол — не единственная работа. Это правда. Мы же общаемся. Примерно у половины на первом месте стоит работа или учёба, а на втором — футбол. Но при этом они считают себя профессионалами. В нашем понимании основной работой у профессионала должен быть футбол, а здесь понятия другие. И у тренеров, и у игроков. Студенты могут пропустить тренировку из-за занятий или экзаменов. Для нас это странно, а они говорят: учёба важнее. Кто-то в офисе работает. Есть айтишники, полицейские, военные.

Матч между сборными России и Брунея состоится 15 ноября в 19:00 в Краснодаре.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 18:17
всё серьёзно, надо предельно мобилизоваться !
shur
shur ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 15:59
...не вижу ничего зазорного, сыграть товарняк с людьми образованными и с востребованными профессиями ...!!! Хотя и
нашей сборной есть чем похвастаться!!! Как правило больше половины игроков после занятия футболом либо во все тяжкие или явно люди не на своем месте,учится чему то ещё надо было во время!!!
Фил Кио
Фил Кио
вчера в 15:56, ред.
Ржу не могу, они хоть знают друг друга? Ещё один ПОЗОР рфс !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
shlomo
shlomo
вчера в 15:53
Зря затеяли такой матч....очень зДря....
p665n9qnuz5u
p665n9qnuz5u
вчера в 15:16
Состав серьезный, надо бояться
qvdy4tdu6smf
qvdy4tdu6smf
вчера в 15:09, ред.
После матча с брунейскими полицейскими даже японский городовой покажется мегазвездой футбола
eej99tvueesv
eej99tvueesv
вчера в 14:56
Главное чтобы на воротах вахтёр или гаражный сторож не стоял, иначе не то, что мяч, ни одна мышь туда не проскочит
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 14:50
Встречаясь с таким соперником, мы опустились ниже дна Марианской впадины - самого глубокого места на Земле. Печально и грустно другое: руководители нашего футбола даже не осознают этого.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 14:47
Матч между миллионерами и работягами?
Гость
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