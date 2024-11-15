Полузащитник брунейского клуба: «В сборной играют айтишники, полицейские»

Полузащитник брунейского клуба ДПММ и сборной Киргизии рассказал, кто обычно играет в сборной Брунея.

Читал на российских порталах, что у игроков сборной Брунея футбол — не единственная работа. Это правда. Мы же общаемся. Примерно у половины на первом месте стоит работа или учёба, а на втором — футбол. Но при этом они считают себя профессионалами. В нашем понимании основной работой у профессионала должен быть футбол, а здесь понятия другие. И у тренеров, и у игроков. Студенты могут пропустить тренировку из-за занятий или экзаменов. Для нас это странно, а они говорят: учёба важнее. Кто-то в офисе работает. Есть айтишники, полицейские, военные.