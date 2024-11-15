Полузащитник брунейского клуба: «В сборной играют айтишники, полицейские»

Полузащитник брунейского клуба ДПММ и сборной Киргизии Бахтияр Дуйшобеков рассказал, кто обычно играет в сборной Брунея.
Читал на российских порталах, что у игроков сборной Брунея футбол — не единственная работа. Это правда. Мы же общаемся. Примерно у половины на первом месте стоит работа или учёба, а на втором — футбол. Но при этом они считают себя профессионалами. В нашем понимании основной работой у профессионала должен быть футбол, а здесь понятия другие. И у тренеров, и у игроков. Студенты могут пропустить тренировку из-за занятий или экзаменов. Для нас это странно, а они говорят: учёба важнее. Кто-то в офисе работает. Есть айтишники, полицейские, военные.
Матч между сборными России и Брунея состоится 15 ноября в 19:00 в Краснодаре.
нашей сборной есть чем похвастаться!!! Как правило больше половины игроков после занятия футболом либо во все тяжкие или явно люди не на своем месте,учится чему то ещё надо было во время!!!
нашей сборной есть чем похвастаться!!! Как правило больше половины игроков после занятия футболом либо во все тяжкие или явно люди не на своем месте,учится чему то ещё надо было во время!!!