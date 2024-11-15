Бывший защитник «Реала» посоветовал клубу купить Салиба

Бывший защитник мадридского «Реала» посоветовал приобрести клубу защитника «Арсенала» .

Я бы не стал подписывать контракт в январе, я бы подождал и рассмотрел бы Эмерика Лапорта, как вариант. Может быть, вам придётся потратить 80 миллионов на парня вроде Салиба, но это игрок, который может отыграть за вас 10 лет. В любом случае «Реал» редко ошибается в этом отношении.