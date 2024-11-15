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Бывший защитник «Реала» посоветовал клубу купить Салиба

вчера, 12:35

Бывший защитник мадридского «Реала» Рафаэль Алькорта посоветовал приобрести клубу защитника «Арсенала» Вильяма Салиба.

Я бы не стал подписывать контракт в январе, я бы подождал и рассмотрел бы Эмерика Лапорта, как вариант. Может быть, вам придётся потратить 80 миллионов на парня вроде Салиба, но это игрок, который может отыграть за вас 10 лет. В любом случае «Реал» редко ошибается в этом отношении.

В нынешнем сезоне Салиба принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года.

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Все комментарии
shur
shur
вчера в 16:32
"В нынешнем сезоне Салиба принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями"
....Прошение отклонено!!! Папа. Карло!!!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 14:22
Наверно знает как он играет,поэтому и советует.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:49
Фигасе ИКСперт нашёлся. Свои деньги он не хочет вложить?...
Гость
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