Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЛига наций 2024/2025

Дешам: Я не знаю, накопился ли сегодня хоть час чистого игрового времени

вчера, 08:43
ФранцияЛоготип футбольный клуб Франция0 : 0Логотип футбольный клуб ИзраильИзраильМатч завершен

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о ничьей с Израилем.

Выход в плей-офф – единственный положительный момент? Да, но мы могли бы добиться большего. Мы не забили в игре с организованным соперником, который тянул время... Нам не хватало эффективности, у нас были моменты, хотя мы и начали матч спокойно, недостаточно энергично. Во втором тайме мы действовали лучше, но... Затягивание времени израильтянами? Вратарь делал то, что было необходимо. Они организованно играли в обороне и тянули время... Я даже не знаю, накопился ли сегодня хоть час чистого игрового времени. Если бы мы открыли счет, для них все было бы по-другому. Мы владели мячом, контролировали его, у них был полумомент при розыгрыше стандарта.

Матч 5-го тура группового этапа Лиги наций закончился со счетом 0:0.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Кукурелья высказался о перегруженном игровом графике
14 ноября
Палмер: «Меня беспокоило моё положение в сборной Англии на Евро-2024»
14 ноября
Ибрагимович: «„Милан“ дал мне больше всего в моей карьере»
14 ноября
Леау: «Я не люблю быть в запасе, но принимает решения тренер»
14 ноября
Де Лигт: «Тен Хагу не повезло. МЮ хорошо играл во многих матчах»
14 ноября
Кейн: «Англия превыше клуба, это самое важное для футболиста»
13 ноября
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 12:59
а несколько штук - то надо было закатить !
AKH
AKH
вчера в 12:51
Как бы я не уважал Дешама, и как игрока, и как тренера, пора ему уже уйти их сборной. Он же не Брежнев, в конце концов..
cska1948
cska1948
вчера в 10:18
Оказывается, Дешаму мало ОДНОГО часа, чтобы забить ОДИН гол израильтянам.
6dczex3q75xn
6dczex3q75xn
вчера в 09:58
Оправдания от Дешама слушать смешно
Alex_67
Alex_67
вчера в 09:27
Да, а ведь сборную Израиля французы обязаны были обыграть, даже без Мбаппе. Теперь у Черепахи есть повод сказать, что без него не могут играть в футбол. Мне кажется, что отборочный турнир к ЧМ-2026, Сборная Франции должна начать уже с другим тренером.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:20
Должны были быть готовы к такой игре
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 08:48
Нечего оправдыватся играть надо просто лучше.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 