Дешам: Я не знаю, накопился ли сегодня хоть час чистого игрового времени

Главный тренер сборной Франции высказался о ничьей с Израилем.

Выход в плей-офф – единственный положительный момент? Да, но мы могли бы добиться большего. Мы не забили в игре с организованным соперником, который тянул время... Нам не хватало эффективности, у нас были моменты, хотя мы и начали матч спокойно, недостаточно энергично. Во втором тайме мы действовали лучше, но... Затягивание времени израильтянами? Вратарь делал то, что было необходимо. Они организованно играли в обороне и тянули время... Я даже не знаю, накопился ли сегодня хоть час чистого игрового времени. Если бы мы открыли счет, для них все было бы по-другому. Мы владели мячом, контролировали его, у них был полумомент при розыгрыше стандарта.