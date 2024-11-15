Мбаппе хочет сосредоточиться на «Реале» в ближайшие месяцы

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе предпочитает сосредоточиться на мадридском клубе вместо сборной Франции.
Как сообщает источник, во время сентябрьского сбора, на который он изначально не хотел приезжать, нападающий открыто говорил партнерам по команде о желании отдать приоритет «Реалу» в ближайшие месяцы.
Подчеркивается, что данное решение было принято для того, чтобы обеспечить пиковую физическую форму, поскольку француз надеется завоевать коллективные и индивидуальные титулы. В частности, речь шла о «Золотом мяче».