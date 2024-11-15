Мбаппе хочет сосредоточиться на «Реале» в ближайшие месяцы

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вчера, 11:28

Нападающий «Реала» предпочитает сосредоточиться на мадридском клубе вместо сборной Франции.

Как сообщает источник, во время сентябрьского сбора, на который он изначально не хотел приезжать, нападающий открыто говорил партнерам по команде о желании отдать приоритет «Реалу» в ближайшие месяцы.

Подчеркивается, что данное решение было принято для того, чтобы обеспечить пиковую физическую форму, поскольку француз надеется завоевать коллективные и индивидуальные титулы. В частности, речь шла о «Золотом мяче».