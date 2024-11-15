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Мбаппе хочет сосредоточиться на «Реале» в ближайшие месяцы

вчера, 11:28

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе предпочитает сосредоточиться на мадридском клубе вместо сборной Франции.

Как сообщает источник, во время сентябрьского сбора, на который он изначально не хотел приезжать, нападающий открыто говорил партнерам по команде о желании отдать приоритет «Реалу» в ближайшие месяцы.

Подчеркивается, что данное решение было принято для того, чтобы обеспечить пиковую физическую форму, поскольку француз надеется завоевать коллективные и индивидуальные титулы. В частности, речь шла о «Золотом мяче».

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Все комментарии
Juventus CR7
Juventus CR7
вчера в 15:45
Мбаппе конечно просто растворился в Королевском клубе. Но этого и стоило ждать ето не Париж где он был явным лидером. Здесь таких как он хватает. И понятное дело что никто не уступит ему просто так стать явным лидером. За такую роль надо будет очень даже попотеть. Та и на данный момент он явно не показывает уровень лидера! Будем следить и ждать так называемого его игрового прорыва
trvwugjab775
trvwugjab775
вчера в 14:09
До сих пор ему что-то мешало
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 13:39
Потому что мама так сказала
shur
shur
вчера в 13:14
...инфо заказная! Когда любому футболисту сборная страны была в тягость?! Дзюбашвили и тот,до сих пор Карпа достаёт,возьми меня,ну возьми меня!!! А по чесноку,главная задача парня,грамотно вписаться в команду, а это можно сделать только на левом краю,замкнутый круг, стратегия,время,результат....!!!
HE ЭгО иСТ
HE ЭгО иСТ
вчера в 12:19
С Хелаифи Мбаппе "разобрался".. Теперь начал выживать Дешама, Анчи и Вини. С помощью Швеции и картинга.. Хе.. ☝️🤭
112910415
112910415
вчера в 12:16
да пусть уже хоть на чем-нибудь сосредоточится !
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 12:08
Чтобы получить Золотой мяч-нужно чтобы Перес захотел его тебе купить.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:53
В прошлый раз был очень сосредоточен на Стокгольме))
Comentarios
Comentarios
вчера в 11:49
Зачем сборная картинги веселей
szz9dkhg2btv
szz9dkhg2btv
вчера в 11:47
В сборной мало платят - ему не интересно за гроши напрягаться.
62vt7p7qnuf8
62vt7p7qnuf8
вчера в 11:43
Ему теперь самое главное на шконке не сосредоточиться на ближайшие годы
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:38
Заголовок звучит как то двояко , и наверное пугающе для болельщиков Реала...)))
x9qmdwp6uv89
x9qmdwp6uv89
вчера в 11:34
Думаю, что решение Мбаппе сосредоточиться на клубной карьере вполне логично. Ведь победа в Лиге чемпионов и других турнирах может принести ему больше славы и признания, чем выступление на чемпионате мира.
Гость
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