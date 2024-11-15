Дешам рассказал о проблемах нападающего «Реала» Мбаппе

Главный тренер сборной Франции рассказал о проблемах нападающего «Реала» .

Никакого наказания нет. Это факт. Он находится в сложной ситуации, я его поддерживаю. Он переживает не самый счастливый период в своей карьере. Несмотря на всё, он хотел приехать. Думаю, что сейчас для него это лучше. У каждого может быть сложный период. Тут есть и физический аспект, и психологический тоже. Постоянно идут интерпретации, говорю я что-то или нет. Поэтому стараюсь тщательно выбирать слова. Либо я что-то говорю, либо нет. Я не промолчал, но не буду ввязываться в обсуждения.