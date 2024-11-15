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Дешам рассказал о проблемах нападающего «Реала» Мбаппе

вчера, 10:23

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал о проблемах нападающего «Реала» Килиана Мбаппе.

Никакого наказания нет. Это факт. Он находится в сложной ситуации, я его поддерживаю. Он переживает не самый счастливый период в своей карьере. Несмотря на всё, он хотел приехать. Думаю, что сейчас для него это лучше. У каждого может быть сложный период. Тут есть и физический аспект, и психологический тоже. Постоянно идут интерпретации, говорю я что-то или нет. Поэтому стараюсь тщательно выбирать слова. Либо я что-то говорю, либо нет. Я не промолчал, но не буду ввязываться в обсуждения.

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Все комментарии
shur
shur ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 16:36
"Он находится в сложной ситуации, я его поддерживаю."
...всё ок,норм!!!
112910415
112910415
вчера в 12:21
молодец, что высказался !
когда-либо потом выскажется так, чтобы люди поняли ...
sv_1969
sv_1969 ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
вчера в 11:34, ред.
Надо его к нашим врачам)))
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:28
Коротко, просто не о чём !)
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 10:53
Мамаша в погоне за баблом совсем не заботится о психологическом состоянии своего ребенка.
Scorp689
Scorp689
вчера в 10:37
На хлеб и воду черепахина с семейкой посадить нужно...
jcncpr2x9vdy
jcncpr2x9vdy
вчера в 10:34
Высказался Дидье примерно в стиле "так-то оно так. если оно ничего, то оно конечно, а вот случись что - вот тебе и пожалуйста!"
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