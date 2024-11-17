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Невилл в шутку поблагодарил судью за матч МЮ — «Арсенал» в 2004 году

вчера, 11:28

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл в шутку поблагодарил арбитра за поединок с «Арсеналом» в октябре 2004 года, когда манкунианцы прервали рекордную 49-матчевую беспроигрышную серию лондонского клуба (2:0).

Тогда на игре работал Майк Райли. Экс-футболист МЮ и Джейми Каррагер недавно посетили PGMOL (организацию, отвечающую за судейство в английском профессиональном футболе), чтобы потренироваться с судьями. После интервью с судьёй Невилл встал, чтобы пожать ему руку, и пошутил:

Большое спасибо за ту игру «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед» много лет назад. Это было замечательно. Большое спасибо.

Все трое рассмеялись, однако шутку не оценили болельщики «канониров» после появления видео в соцсетях.

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Все комментарии
альсато
альсато
вчера в 16:25
Такие вещи (после 20-ти лет) вспоминаются только за кружкой пенного ))))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:05
В те времена мю тащили знатно)) особенно Уэбб
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:06
Ну тут очень заумно , даже для английского юмора...)
a2f5j5ejvfat
a2f5j5ejvfat
вчера в 11:58
Ну как говорится, гений ты боцман, и шутки у тебя гениальные!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:41
Это было 20 лет назад. Зачем, к чему было вспоминать?...
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