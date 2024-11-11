Рафинья высмеял решение VAR отменить гол Левандовского в ворота «Сосьедада»

Вингер «Барселоны» Рафинья высмеял решение судей об отмене гола нападающего Роберта Левандовского в ворота «Реала Сосьедад» в матче Ла Лиги.
Гол польского футболиста в первом тайме был отменён после VAR, который зафиксировал офсайд. Данный эпизод стал резонансным, в Сети появились кадры, которые поставили под сомнение правомерность решения об отмене забитого мяча.
Рафинья сделал публикацию, где пошутил над длиной ног своего одноклубника, также прикрепив скриншоты из трансляции.
Мне просто интересно, что это было с вар вчера.. Там реально какой то трэш, если подтвердится, что это ошибочное решение
Мне просто интересно, что это было с вар вчера.. Там реально какой то трэш, если подтвердится, что это ошибочное решение
Archivo VAR, специализирующийся на спорных моментах, подтверждает, что робот перепутал ногу Левандовского с ногой Агуэрда.
Также режиссёры трансляции показали ошибочную картинку, что видно по положению рук Агуэрда. На кадре с трансляции рука находится на теле Левандовского — у робота рука в стороне.
Archivo VAR, специализирующийся на спорных моментах, подтверждает, что робот перепутал ногу Левандовского с ногой Агуэрда.
Также режиссёры трансляции показали ошибочную картинку, что видно по положению рук Агуэрда. На кадре с трансляции рука находится на теле Левандовского — у робота рука в стороне.