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Рафинья высмеял решение VAR отменить гол Левандовского в ворота «Сосьедада»

вчера, 12:49
Реал СосьедадЛоготип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)1 : 0Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Вингер «Барселоны» Рафинья высмеял решение судей об отмене гола нападающего Роберта Левандовского в ворота «Реала Сосьедад» в матче Ла Лиги.

Гол польского футболиста в первом тайме был отменён после VAR, который зафиксировал офсайд. Данный эпизод стал резонансным, в Сети появились кадры, которые поставили под сомнение правомерность решения об отмене забитого мяча.

Рафинья сделал публикацию, где пошутил над длиной ног своего одноклубника, также прикрепив скриншоты из трансляции.

Рафинья высмеял решение VAR отменить гол Левандовского в ворота «Сосьедада»

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 08:37
забавно, конечно
Ев17
Ев17
вчера в 18:06
когда не можешь выиграть, остаётся высмеивать
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 14:57
Тут без вариантов, игра ужасная была.
Мне просто интересно, что это было с вар вчера.. Там реально какой то трэш, если подтвердится, что это ошибочное решение
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 14:55
Ну и что отменили спорный гол??? у вас огромное количество времени было забивать Реалу... Но так ноль ударов в створ.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
вчера в 14:54
💥 Полуавтоматическая система определения офсайда совершила фатальную ошибку в пользу «Сосьедада»

Archivo VAR, специализирующийся на спорных моментах, подтверждает, что робот перепутал ногу Левандовского с ногой Агуэрда.

Также режиссёры трансляции показали ошибочную картинку, что видно по положению рук Агуэрда. На кадре с трансляции рука находится на теле Левандовского — у робота рука в стороне.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ амурец (раскрыть)
вчера в 14:51
Это Месси виноват
амурец
амурец
вчера в 14:49
Ну как обычно барсуки проиграл это судьи все виноваты
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
вчера в 14:46
Видимо Левандовски бутсы на пару размеров больше взял на эту игру))
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 14:42
Нуу это смотря с какого ракурса смотреть, как профессиональный оператор и монтажер, скажу что решение ВАР было правильным, просто Рафа поставил кадр с другого ракурса, где кажется что Гол не правильно засчитан.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 14:41
Пусть посмеётся. Хотел бы я посмотреть на Рафинью и выслушать его мнение, если бы аналогичный мяч был забит в ворота "Барселоны".
Incredulous
Incredulous
вчера в 14:09
О, ещё один "остряк" в Барсе появился, последователь клоуна Пике.
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 13:51
Формально судья прав. Надо было забивать
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 13:34
А что тут высмеивать - оффсайд есть оффсайд и нехрен звезжежь свой в сети выкладывать, понимаешь!..
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 13:08
Таких ситуаций много бывает.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 13:06
Цирк на цветном горизонте толерантности...)
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 13:02
Ноль ударов в створ ворот за весь матч тут уж не до смеха!! 🤦
p8he4eeshe94
p8he4eeshe94
вчера в 12:55
Тут все очень на тоненького, судья имел право сделать выбор.
YNWA
YNWA
вчера в 12:52
Да, действительно, смешно!
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