Рафинья высмеял решение VAR отменить гол Левандовского в ворота «Сосьедада»

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вчера, 12:49

Вингер «Барселоны» высмеял решение судей об отмене гола нападающего в ворота «Реала Сосьедад» в матче Ла Лиги.

Гол польского футболиста в первом тайме был отменён после VAR , который зафиксировал офсайд. Данный эпизод стал резонансным, в Сети появились кадры, которые поставили под сомнение правомерность решения об отмене забитого мяча.

Рафинья сделал публикацию, где пошутил над длиной ног своего одноклубника, также прикрепив скриншоты из трансляции.