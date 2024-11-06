Гвардиола: «После 1:4, я больше не вариант для сборной Бразилии»

Главный тренер «Манчестер Сити» ответил на вопрос о возможности возглавить сборную Бразилии.

После поражения со счетом 1:4 я больше не вариант для Бразилии. Больше, чем когда-либо, я стремлюсь к тому, чтобы вернуть команду [«Сити»] на ее топ-уровень.