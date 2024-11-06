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Гвардиола: «После 1:4, я больше не вариант для сборной Бразилии»

вчера, 17:29
СпортингЛоготип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)4 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола ответил на вопрос о возможности возглавить сборную Бразилии.

После поражения со счетом 1:4 я больше не вариант для Бразилии. Больше, чем когда-либо, я стремлюсь к тому, чтобы вернуть команду [«Сити»] на ее топ-уровень.

Во вторник «Манчестер Сити» под руководством испанского специалиста потерпел поражение от «Спортинга» в Лиге чемпионов (1:4).

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Все комментарии
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
вчера в 22:28
Ах ты ж лысый Шарлатан. Все ради того, чтобы от бразилов откосить.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ uk929hpezgxk (раскрыть)
вчера в 20:15
как раз Анчелотти освободится для сб.Бразилии.
очень бы хотелось увидеть итальянца во главе 5 кратными чемпионами мира в ЧМ-2026!
а Гвардиола мечта Англии.
из МС много игроков в нац.команде.
потом, Пеп знает возможности каждого футболиста из ААЛ, которых еще не купил Сити)) это же идеальный вариант.
когда полсостава сб. Англии понимают азы футбола каталонца, а это игроки Арсенала и МС.
uk929hpezgxk
uk929hpezgxk
вчера в 19:03
Бразилия рада будет взять и с таким поражением
112910415
112910415
вчера в 18:09
кокетничает малость
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 17:50
В защиту Пепа скажу, что в матче было 2 пенальти в ворота МС, а Холанд свой смазал. Если МС сыграет с Спортингом еще 10 раз, сомневаюсь, что выиграют хотя бы раз с разгромным счетом.

Вообще, никакой катастрофы не произошло. С новым форматом всё равно выйдут в плей-офф. Даже Реал выйдет, хотя в ЛЧ у них дела хуже, чем у МС.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:47
Там и 1:7 бывало)))
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:31
Это было феерично !)
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