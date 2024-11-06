Гвардиола: «После 1:4, я больше не вариант для сборной Бразилии»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола ответил на вопрос о возможности возглавить сборную Бразилии.
После поражения со счетом 1:4 я больше не вариант для Бразилии. Больше, чем когда-либо, я стремлюсь к тому, чтобы вернуть команду [«Сити»] на ее топ-уровень.
Во вторник «Манчестер Сити» под руководством испанского специалиста потерпел поражение от «Спортинга» в Лиге чемпионов (1:4).
Вообще, никакой катастрофы не произошло. С новым форматом всё равно выйдут в плей-офф. Даже Реал выйдет, хотя в ЛЧ у них дела хуже, чем у МС.
Вообще, никакой катастрофы не произошло. С новым форматом всё равно выйдут в плей-офф. Даже Реал выйдет, хотя в ЛЧ у них дела хуже, чем у МС.