Мини-футбольное «Торпедо» вручило «Золотой мяч» Винисиусу

Мини-футбольный клуб «Торпедо» из Нижнего Новгорода объявил о вручении «Золотого мяча» Винисиусу.
Речь идёт о бразильском нападающем российской команды Винисиусе Габриэле. В сообщении пресс-службы «Торпедо» говорится:
Профессиональный клуб по мини-футболу «Торпедо» взял на себя ответственность исправить мировую несправедливость.
Винисиус всё-таки получил заслуженный «Золотой мяч». Торжественное награждение произошло в Пакгаузах в Нижнем Новгороде.
Браво, Вини!
Этот идиотизм был бы равносилен событию, при котором представитель от тольяттинской Лады потроллил бы Лексус, который уступил главный приз, к примеру, Мерсу на каком-нибудь мировом автосалоне...
Жалкое зрелище, товарищи. Реально жалкое.
Этот идиотизм был бы равносилен событию, при котором представитель от тольяттинской Лады потроллил бы Лексус, который уступил главный приз, к примеру, Мерсу на каком-нибудь мировом автосалоне...
Жалкое зрелище, товарищи. Реально жалкое.
Весь мир угороет не по детский над возомнившим о себе не весь что бразильце.
А как ему мечталось, как он был уверен.
Вини начал праздновать заранее, заказал роликсы с дарственными надписями, напреглашал гостей, все набухались и собрались уже лететь получать ЗМ в Париж на нанятом частном самолёте, но...
Если честно, то такого выпендрижа я еще не знал в футболе, но спасибо всем тем кто опустил охреневшего юнца!!!
Думаю весь мир еще долго будет глумиться над Вини, как бы он с катушек не съехал.
Хотя думаю Вини заслужил все эти унижения!!!
Весь мир угороет не по детский над возомнившим о себе не весь что бразильце.
А как ему мечталось, как он был уверен.
Вини начал праздновать заранее, заказал роликсы с дарственными надписями, напреглашал гостей, все набухались и собрались уже лететь получать ЗМ в Париж на нанятом частном самолёте, но...
Если честно, то такого выпендрижа я еще не знал в футболе, но спасибо всем тем кто опустил охреневшего юнца!!!
Думаю весь мир еще долго будет глумиться над Вини, как бы он с катушек не съехал.
Хотя думаю Вини заслужил все эти унижения!!!