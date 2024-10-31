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Мини-футбольное «Торпедо» вручило «Золотой мяч» Винисиусу

вчера, 12:46

Мини-футбольный клуб «Торпедо» из Нижнего Новгорода объявил о вручении «Золотого мяча» Винисиусу.

Речь идёт о бразильском нападающем российской команды Винисиусе Габриэле. В сообщении пресс-службы «Торпедо» говорится:

Профессиональный клуб по мини-футболу «Торпедо» взял на себя ответственность исправить мировую несправедливость.

Винисиус всё-таки получил заслуженный «Золотой мяч». Торжественное награждение произошло в Пакгаузах в Нижнем Новгороде.

Браво, Вини!

Мини-футбольное «Торпедо» вручило «Золотой мяч» ВинисиусуМини-футбольное «Торпедо» вручило «Золотой мяч» ВинисиусуМини-футбольное «Торпедо» вручило «Золотой мяч» Винисиусу

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Все комментарии
K_T_S_16
K_T_S_16
вчера в 21:14
Красавцы
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 19:46, ред.
И к чему это? Ноунеймы и посредственность решили корявым боком приобщиться к мировым футбольным баталиям их не касающихся.
Этот идиотизм был бы равносилен событию, при котором представитель от тольяттинской Лады потроллил бы Лексус, который уступил главный приз, к примеру, Мерсу на каком-нибудь мировом автосалоне...
Жалкое зрелище, товарищи. Реально жалкое.
shur
shur
вчера в 16:28
...надо за это организовать поездку в Москву, для встречи со своими старшими одноклубниками из "Торпедо" Москва...! Победят пойдут на экскурсию в Новый Парк "Тюфелева роща",бывший завод "Зил".....!!!
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 16:15
Кто ещё не угорнул с Вини?
Весь мир угороет не по детский над возомнившим о себе не весь что бразильце.
А как ему мечталось, как он был уверен.
Вини начал праздновать заранее, заказал роликсы с дарственными надписями, напреглашал гостей, все набухались и собрались уже лететь получать ЗМ в Париж на нанятом частном самолёте, но...
Если честно, то такого выпендрижа я еще не знал в футболе, но спасибо всем тем кто опустил охреневшего юнца!!!
Думаю весь мир еще долго будет глумиться над Вини, как бы он с катушек не съехал.
Хотя думаю Вини заслужил все эти унижения!!!
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 14:46
Перес тоже мог бы подарить своему игроку что-нибудь памятное. Но вместо этого решил вообще сэкономить на поездке делегации.
HE ЭгО иСТ
HE ЭгО иСТ
вчера в 14:15
Награда нашла героя.. 😄
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:25
Протроллили разом обоих Винисиусов. Своего-вручив ему непонятно что вместо Золотого мяча. А реальского- напомнив ему о том что он в пролёте...
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 13:20
Хорошее чувство юмора у всех из этой истории. Это радует.
memphis
memphis
вчера в 12:56
Добрый юмор!)
sv_1969
sv_1969
вчера в 12:51
Ну все ! Справедливость восторжествовала!
Гость
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