Мини-футбольное «Торпедо» вручило «Золотой мяч» Винисиусу

«Лилль» — «Лион». Прогноз на матч Лиги 1 (1.11.2024) В 10 туре чемпионата Франции «Лилль» принимает на своем поле «Лион». Мы

«Монако» — «Анже». Прогноз на матч Лиги 1 (1.11.2024) В 10 туре можно будет увидеть противостояние «Монако» и «Анже» в Лиге 1. Мы