Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЮмор, иногда за 300Лига чемпионов 2024/2025

«Црвена Звезда» потроллила «Реал» после проигрыша «Барселоне»

вчера, 20:19

Пресс-служба «Црвены Звезды» потроллила «Реал» после поражения от «Барселоны» в Лиге чемпионов.

Клуб из Сербии проиграл каталонцам (2:5) в 4-м туре Лиги чемпионов УЕФА.

Привет, «Реал». Может, мы и проиграли, но мы забили два гола.

Клуб также опубликовал отрывок из вестерна, в котором стрелок с эмблемой «Реала» стреляет из пистолета по банке, после чего выскакивает надпись «офсайд», а старик в инвалидном кресле с эмблемой «Црвены Звезды» стреляет из ружья и смеется, когда вместо банок выскакивают фамилии авторов голов сербов.

Ранее «Реал» проиграл «Барсе» (0:4) в 11-м туре Ла Лиги.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Гвардиола: «После 1:4, я больше не вариант для сборной Бразилии»
06 ноября
Артета «оштрафовал» журналиста на пресс-конференции
02 ноября
Мини-футбольное «Торпедо» вручило «Золотой мяч» Винисиусу
31 октября Фото
«Аталанта» анонсировала матч Серии А под песню «Привет с Большого Бодуна»
31 октября
Мостовой готов работать в «Спортинге»
30 октября
Джеррард пошутил, что график «Аль-Иттифака» зависит от матчей «Ливерпуля»
24 октября
Сортировать
Все комментарии
shur
shur ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 21:58
...где "Звёздочка моя ясная" и где "Реал Мадрид"......!!!???!!!
...вот то- то мне и духу придаёт,
что Я совсем без драки,
могу попасть в большие забияки.
Пускай же говорят собаки:
Эй Моська,знать она сильна,
Что лает на слона!!!
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 21:48
Хороший и добрый троллинг. Молодцы сербы, удачно подкололи Реал)
Incredulous
Incredulous
вчера в 21:17, ред.
Клуб, который радуется собственному разгромному поражению, заслуживает лишь жалости. Это же насколько нужно не уважать свою же команду, чтобы такое написать.
Варвар7
Варвар7 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 20:49
Тонкое замечание! ))) Но ведь и Белграду когда ни будь придётся ехать в Мадрид. А сербы поедут!)))
Capral
Capral
вчера в 20:46
Не понял, к чему эта глупость. Вероятно от безысходности и собственного убожества. В Белграде, видимо не учли, что Реал- всегда останется Kоролем, а ЦЗ- шутом, в любом её качестве...
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 20:41
Реал обиделся всей делегацией и больше никогда не приедет в Белград!!!
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:32
Не очень дальновидно со стороны сербов, при личной встрече (а она когда ни будь произойдёт) Реал может разозлиться и образно говоря "засунуть красную звезду" не в то отверстие...)
STVA 1
STVA 1
вчера в 20:26
Веселые ребята в Црвене! И себя потролили
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:25
Ну это и в правду братский народ, все прям как у нас)) вместо того, чтобы играть футбол, они цирк устраивают, как же все это знакомо)))
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:24
Посмотрим на вас .
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 