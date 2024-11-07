«Црвена Звезда» потроллила «Реал» после проигрыша «Барселоне»

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вчера, 20:19

Пресс-служба «Црвены Звезды» потроллила «Реал» после поражения от «Барселоны» в Лиге чемпионов.

Клуб из Сербии проиграл каталонцам (2:5) в 4-м туре Лиги чемпионов УЕФА .

Привет, «Реал». Может, мы и проиграли, но мы забили два гола.

Клуб также опубликовал отрывок из вестерна, в котором стрелок с эмблемой «Реала» стреляет из пистолета по банке, после чего выскакивает надпись «офсайд», а старик в инвалидном кресле с эмблемой «Црвены Звезды» стреляет из ружья и смеется, когда вместо банок выскакивают фамилии авторов голов сербов.

Ранее «Реал» проиграл «Барсе» (0:4) в 11-м туре Ла Лиги.