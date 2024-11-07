«Црвена Звезда» потроллила «Реал» после проигрыша «Барселоне»

Пресс-служба «Црвены Звезды» потроллила «Реал» после поражения от «Барселоны» в Лиге чемпионов.
Клуб из Сербии проиграл каталонцам (2:5) в 4-м туре Лиги чемпионов УЕФА.
Привет, «Реал». Может, мы и проиграли, но мы забили два гола.
Клуб также опубликовал отрывок из вестерна, в котором стрелок с эмблемой «Реала» стреляет из пистолета по банке, после чего выскакивает надпись «офсайд», а старик в инвалидном кресле с эмблемой «Црвены Звезды» стреляет из ружья и смеется, когда вместо банок выскакивают фамилии авторов голов сербов.
Ранее «Реал» проиграл «Барсе» (0:4) в 11-м туре Ла Лиги.
...вот то- то мне и духу придаёт,
что Я совсем без драки,
могу попасть в большие забияки.
Пускай же говорят собаки:
Эй Моська,знать она сильна,
Что лает на слона!!!
...вот то- то мне и духу придаёт,
что Я совсем без драки,
могу попасть в большие забияки.
Пускай же говорят собаки:
Эй Моська,знать она сильна,
Что лает на слона!!!