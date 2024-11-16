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вчера, 11:54

«Чайка» продаёт в фан-шопе место в команде на сборах за 250 тысяч рублей.

Поучаствовать в тренировке клуба ФНЛ можно за 20 тысяч рублей, отправиться на выезд на самолёте с командой можно за 50 тысяч рублей.