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«Чайка» продаёт в фан-шопе место в команде на сборах за 250 тысяч рублей

вчера, 11:54

«Чайка» продаёт в фан-шопе место в команде на сборах за 250 тысяч рублей.

Поучаствовать в тренировке клуба ФНЛ можно за 20 тысяч рублей, отправиться на выезд на самолёте с командой можно за 50 тысяч рублей.

Всего за 5 тысяч рублей можно позвонить главному тренеру команды Евгению Калешину и «узнать последние новости», а за 10 тысяч рублей можно выбрать комплект формы, в котором «Чайка» выйдет на следующий матч ФНЛ.

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Все комментарии
альсато
альсато
вчера в 17:48
Че за хрень?)))))...
112910415
112910415
вчера в 13:46
почём информация о результате очередного матча ?
ssspartak
ssspartak
вчера в 13:38
Даже не знаю хорошо это или не очень. Очевидно клуб нуждается в финансах
Scorp689
Scorp689
вчера в 13:05
Вся Чайка по рукам пошла... современно...
q3aj5qn8mc4b
q3aj5qn8mc4b
вчера в 12:36, ред.
Поучаствовать в тренировке клуба ФНЛ можно за 20 тысяч рублей, отправиться на выезд на самолёте с командой можно за 50 тысяч рублей.

А если вам не жалко полмиллиона, то вы можете сами провести тренировку, предварительно позвонив за пятёрку Калешину, чтобы он пару часиков где-нибудь погулял, а потом и порулить самолётом, везя команду на выезд. Ещё за пару сотен, Чайка согласна на один матч переименоваться в "Вася/Петя/Коля (нужное подчеркнуть в соответствии с именем плательщика) Юнайтед"
Alex_67
Alex_67
вчера в 12:31
Если хотят экомить, то лучше это делать на руководителях... А ведь и правда, клуб никакой, но штат, как в Барселоне. Сидят на шее региональног бюджета, не оторвать... Зарабатывают копейки и еще гордятся этим, а тратят тысячи... Ну и зачем нужны такие клубы?
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:13
Бруней так игроков набирал на игру)
7myshz2gzs46
7myshz2gzs46
вчера в 11:58
Таким способом решили бюджет пополнить в клубе
Гость
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