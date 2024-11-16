«Чайка» продаёт в фан-шопе место в команде на сборах за 250 тысяч рублей.
Поучаствовать в тренировке клуба ФНЛ можно за 20 тысяч рублей, отправиться на выезд на самолёте с командой можно за 50 тысяч рублей.
Всего за 5 тысяч рублей можно позвонить главному тренеру команды Евгению Калешину и «узнать последние новости», а за 10 тысяч рублей можно выбрать комплект формы, в котором «Чайка» выйдет на следующий матч ФНЛ.
А если вам не жалко полмиллиона, то вы можете сами провести тренировку, предварительно позвонив за пятёрку Калешину, чтобы он пару часиков где-нибудь погулял, а потом и порулить самолётом, везя команду на выезд. Ещё за пару сотен, Чайка согласна на один матч переименоваться в "Вася/Петя/Коля (нужное подчеркнуть в соответствии с именем плательщика) Юнайтед"
А если вам не жалко полмиллиона, то вы можете сами провести тренировку, предварительно позвонив за пятёрку Калешину, чтобы он пару часиков где-нибудь погулял, а потом и порулить самолётом, везя команду на выезд. Ещё за пару сотен, Чайка согласна на один матч переименоваться в "Вася/Петя/Коля (нужное подчеркнуть в соответствии с именем плательщика) Юнайтед"