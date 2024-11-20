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Ла Лига назвала претендентов на приз лучшему игроку ноября

вчера, 23:30

Объявлены кандидаты на получение звания лучшего футболиста Ла Лиги по итогам ноября.

На награду претендуют: Винисиус Жуниор («Реал»), Даниэль Ольмо («Барселона»), Такефуса Кубо («Реал Сосьедад»), Арнау Мартинес («Жирона») и Джулиано Симеоне («Атлетико»).

Лучшим игроком прошлого месяца стал нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 07:29
Однозначно японец.
То , что он сделал из полузащиты Барселоны, дорогого стоит. Кубо - главный кузнец победы РСосьедада над Барсой.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 07:24
Арнау Мартинес. Жирона постепенно оживает
vzhybfzbxt6w
vzhybfzbxt6w
сегодня в 07:18
Дайте Виньке хотя бы этот приз, а то всех в расисты запишет!
a6dss966xm8f
a6dss966xm8f
сегодня в 06:29
Ольмо из Барселоны заслужил
ABir
ABir
сегодня в 05:53
Реал не впечатлил своей игрой в ноябре, поэтому и приз лучшему уйдет не в Реал
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 02:56
Я за любого, кроме обидчивого негритенка. Что-то он меня раздражать стал в последнее время...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:28
На мой субъективный взгляд я выделю Винисиуса и Ольмо .
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y4b49p5cdxkx
сегодня в 00:37
В ноябре в Ла Лиге вновь блистали яркие звезды! На звание лучшего игрока претендует впечатляющий состав футболистов, каждый из которых продемонстрировал выдающуюся игру. Винисиус Жуниор продолжает радовать болельщиков "Реала" своей скоростью и техникой, а Даниэль Ольмо укрепляет позиции "Барселоны". Не менее заметны были Такефуса Кубо из "Реал Сосьедада", который внес весомый вклад в успехи команды, и Арнау Мартинес из "Жироны", показавший зрелую игру для своего возраста. Также нельзя не отметить Джулиано Симеоне, который ярко заявил о себе в составе "Атлетико". Каждый из претендентов достоин этого титула, и выбор обещает быть непростым.
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:32
Если Винисиус и получит этот приз , вряд ли он им будет воспринят однозначно...
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