Ла Лига назвала претендентов на приз лучшему игроку ноября

Объявлены кандидаты на получение звания лучшего футболиста Ла Лиги по итогам ноября.
На награду претендуют: Винисиус Жуниор («Реал»), Даниэль Ольмо («Барселона»), Такефуса Кубо («Реал Сосьедад»), Арнау Мартинес («Жирона») и Джулиано Симеоне («Атлетико»).
Лучшим игроком прошлого месяца стал нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски.
То , что он сделал из полузащиты Барселоны, дорогого стоит. Кубо - главный кузнец победы РСосьедада над Барсой.
То , что он сделал из полузащиты Барселоны, дорогого стоит. Кубо - главный кузнец победы РСосьедада над Барсой.