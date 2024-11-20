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«Краснодар» — победитель юношеского первенства России

вчера, 19:20

«Краснодар» стал победителем юношеского первенства России среди игроков не старше 2011 года рождения.

В решающем матче команда обыграла московское «Динамо». Основное время поединка завершилось со счётом 0:0, в концовке москвичи остались в меньшинстве после удаления Артура Садртдинова. В серии пенальти лучше оказались южане – 5:4.

В игре за третье место «Зенит» выиграл у «Чертаново» (4:0).

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Все комментарии
Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 21:36
Как бы хотелось!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
sv_1969
sv_1969 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:25
Приветствую! Надеюсь Вы ошибаетесь!
Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 20:25
Добрый вечер!!!
Вы знаете, на счёт Юбилея Зенита, я как раз не очень парюсь, хотя да, это- серьезное заявление, со всеми вытекающими... Но больше, меня волнует сам Краснодар, его способность или неспособность замахнуться на чемпионство. Вот недавний матч с Рубином показал и доказал еще раз, причем наглядно, что если против краснодарцев играть жестко и внимательно они теряются и паникуют. А ведь это- всего лишь средний Рубин. Поэтому, как мне кажется, в вопросе о чемпионстве, не столько решающим есть Юбилей, сколько, неготовность самого Краснодара к большим победам. Очень хочется ошибиться...
Шуnя771
Шуnя771 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 20:13
Спасибо, не обратил внимание "за последние 8 часов".
sv_1969
sv_1969
вчера в 20:12
Молодцы Бычки!Вот бы так и во взрослом чемпе! Но там это хлопотно , ведь у хехемона юбилей типа)))
баск
баск
вчера в 20:00
Краснодарские молодцы, мощная академия, пожалуй сильнейшая сейчас в стране.

Помимо 2011 г, Краснодар уже практически выиграл ЮФЛ-1 (2007 гр), близок к победе в ЮФЛ-3 (2009 гр) и в ЮФЛ-2 (2008) берёт бронзу..
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 19:38
Добрый вечер.

Прошло восемь часов с момента публикации.

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3) Комментарий: 50 очков. В материалах, в течение 8 часов после публикации;
ne gusta
ne gusta
вчера в 19:35
Заложен фундамент будущего Кранодара, детишки обещают многого!!
Capral
Capral
вчера в 19:28, ред.
От всей души поздравляю молодых краснодарцев с победой и очень хочу увидеть на ОЛИМПЕ- и основной состав Краснодара!!!!!!! Давайте, мужики- достойно поддержите почин молодежки!!!!!!!

Что касается, так называемого московского Динамо, оно же банкирский втб, то если я не ошибаюсь, гл.тренер этой команды- продавец из магазина Алпатов, которого, сам, великий и ужасный шварц оставил после себя своим приемником... Ну вот- отсюда и результат...
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