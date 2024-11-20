«Краснодар» — победитель юношеского первенства России

«Краснодар» стал победителем юношеского первенства России среди игроков не старше 2011 года рождения.
В решающем матче команда обыграла московское «Динамо». Основное время поединка завершилось со счётом 0:0, в концовке москвичи остались в меньшинстве после удаления Артура Садртдинова. В серии пенальти лучше оказались южане – 5:4.
В игре за третье место «Зенит» выиграл у «Чертаново» (4:0).
Вы знаете, на счёт Юбилея Зенита, я как раз не очень парюсь, хотя да, это- серьезное заявление, со всеми вытекающими... Но больше, меня волнует сам Краснодар, его способность или неспособность замахнуться на чемпионство. Вот недавний матч с Рубином показал и доказал еще раз, причем наглядно, что если против краснодарцев играть жестко и внимательно они теряются и паникуют. А ведь это- всего лишь средний Рубин. Поэтому, как мне кажется, в вопросе о чемпионстве, не столько решающим есть Юбилей, сколько, неготовность самого Краснодара к большим победам. Очень хочется ошибиться...
Вы знаете, на счёт Юбилея Зенита, я как раз не очень парюсь, хотя да, это- серьезное заявление, со всеми вытекающими... Но больше, меня волнует сам Краснодар, его способность или неспособность замахнуться на чемпионство. Вот недавний матч с Рубином показал и доказал еще раз, причем наглядно, что если против краснодарцев играть жестко и внимательно они теряются и паникуют. А ведь это- всего лишь средний Рубин. Поэтому, как мне кажется, в вопросе о чемпионстве, не столько решающим есть Юбилей, сколько, неготовность самого Краснодара к большим победам. Очень хочется ошибиться...
Помимо 2011 г, Краснодар уже практически выиграл ЮФЛ-1 (2007 гр), близок к победе в ЮФЛ-3 (2009 гр) и в ЮФЛ-2 (2008) берёт бронзу..
Помимо 2011 г, Краснодар уже практически выиграл ЮФЛ-1 (2007 гр), близок к победе в ЮФЛ-3 (2009 гр) и в ЮФЛ-2 (2008) берёт бронзу..
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Прошло восемь часов с момента публикации.
Способы заработать очки для ставок:
3) Комментарий: 50 очков. В материалах, в течение 8 часов после публикации;
Что касается, так называемого московского Динамо, оно же банкирский втб, то если я не ошибаюсь, гл.тренер этой команды- продавец из магазина Алпатов, которого, сам, великий и ужасный шварц оставил после себя своим приемником... Ну вот- отсюда и результат...
Что касается, так называемого московского Динамо, оно же банкирский втб, то если я не ошибаюсь, гл.тренер этой команды- продавец из магазина Алпатов, которого, сам, великий и ужасный шварц оставил после себя своим приемником... Ну вот- отсюда и результат...