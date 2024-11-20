«Краснодар» — победитель юношеского первенства России

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вчера, 19:20

«Краснодар» стал победителем юношеского первенства России среди игроков не старше 2011 года рождения.

В решающем матче команда обыграла московское «Динамо». Основное время поединка завершилось со счётом 0:0, в концовке москвичи остались в меньшинстве после удаления Артура Садртдинова. В серии пенальти лучше оказались южане – 5:4.

В игре за третье место «Зенит» выиграл у «Чертаново» (4:0).