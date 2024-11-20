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Стали известны кандидаты на звание лучшего тренера ноября в Ла Лиге

вчера, 21:52

Ла Лига объявила претендентов на награду лучшему тренеру по итогам ноября.

В список вошли: Диего Симеоне («Атлетико»), Мичел («Жирона») и Иманол Альгуасил («Реал Сосьедад»).

В октябре приз получил Ханс-Дитер Флик из «Барселоны».

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сегодня в 00:41
Ноябрь выдался насыщенным месяцем в Ла Лиге, и тренеры также показали свою значимость в успехах своих команд. Среди кандидатов на звание лучшего тренера месяца выделяются три специалиста, каждый из которых внёс значительный вклад в результаты своих коллективов.

Диего Симеоне, как всегда, демонстрирует стабильную работу с "Атлетико", ведя команду к вершинам турнирной таблицы. Его опыт и умение мотивировать игроков остаются вне сомнений.

Мичел из "Жироны" удивляет многих своим подходом к игре и способностью добиваться результата даже в условиях ограниченных ресурсов. Под его руководством команда показывает уверенную и организованную игру.

Иманол Альгуасил продолжает развивать "Реал Сосьедад", делая ставку на молодых и талантливых игроков. Его стратегия приносит плоды, и команда стабильно набирает очки. Теперь болельщики и эксперты будут с интересом следить за тем, кому же достанется награда в ноябре.
ne gusta
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вчера в 22:32
.Флик уже устал от этого приза, взяв три раз подряд.
STVA 1
STVA 1
вчера в 22:15
Все трое достойные кандитаты на лучшего тренера
Гость
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