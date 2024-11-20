Стали известны кандидаты на звание лучшего тренера ноября в Ла Лиге

Ла Лига объявила претендентов на награду лучшему тренеру по итогам ноября.
В список вошли: Диего Симеоне («Атлетико»), Мичел («Жирона») и Иманол Альгуасил («Реал Сосьедад»).
В октябре приз получил Ханс-Дитер Флик из «Барселоны».
Ла Лига объявила претендентов на награду лучшему тренеру по итогам ноября.
В список вошли: Диего Симеоне («Атлетико»), Мичел («Жирона») и Иманол Альгуасил («Реал Сосьедад»).
В октябре приз получил Ханс-Дитер Флик из «Барселоны».
Диего Симеоне, как всегда, демонстрирует стабильную работу с "Атлетико", ведя команду к вершинам турнирной таблицы. Его опыт и умение мотивировать игроков остаются вне сомнений.
Мичел из "Жироны" удивляет многих своим подходом к игре и способностью добиваться результата даже в условиях ограниченных ресурсов. Под его руководством команда показывает уверенную и организованную игру.
Иманол Альгуасил продолжает развивать "Реал Сосьедад", делая ставку на молодых и талантливых игроков. Его стратегия приносит плоды, и команда стабильно набирает очки. Теперь болельщики и эксперты будут с интересом следить за тем, кому же достанется награда в ноябре.
Диего Симеоне, как всегда, демонстрирует стабильную работу с "Атлетико", ведя команду к вершинам турнирной таблицы. Его опыт и умение мотивировать игроков остаются вне сомнений.
Мичел из "Жироны" удивляет многих своим подходом к игре и способностью добиваться результата даже в условиях ограниченных ресурсов. Под его руководством команда показывает уверенную и организованную игру.
Иманол Альгуасил продолжает развивать "Реал Сосьедад", делая ставку на молодых и талантливых игроков. Его стратегия приносит плоды, и команда стабильно набирает очки. Теперь болельщики и эксперты будут с интересом следить за тем, кому же достанется награда в ноябре.