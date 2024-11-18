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Объявлены претенденты на награды по итогам года в Серии А

вчера, 20:58

На приз голкиперу года претендуют Микеле Ди Грегорио («Монца»/«Ювентус»), Янн Зоммер («Интер») и Мик Меньян («Милан»).

Лучшие защитники: Тео Эрнандес («Милан»), Бремер («Ювентус»), Рауль Белланова («Торино»/«Аталанта»), Алессандро Бастони («Интер»), Дензел Думфрис («Интер»), Алессандро Буонджорно («Торино»/«Наполи»), Федерико Димарко («Интер») и Риккардо Калафьори («Болонья»/«Арсенал»).

За награду полузащитнику года поборются Тейн Копмейнерс («Аталанта»/«Ювентус»), Николо Барелла («Интер»), Хакан Чалханоглу («Интер»), Адриен Рабьо («Ювентус»/«Марсель»), Пауло Дибала («Рома») и Генрих Мхитарян («Интер»).

На приз лучшему форварду номинированы Маркус Тюрам («Интер»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Рафаэл Леау («Милан»), Альберт Гудмундссон («Дженоа»/«Фиорентина»), Адемола Лукман («Аталанта») и Джошуа Зиркзее («Болонья»/«Манчестер Юнайтед»).

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Ironigor
Ironigor
вчера в 21:09
Достойные ребятушки во всех номинациях.
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