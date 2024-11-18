Объявлены претенденты на награды по итогам года в Серии А

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вчера, 20:58

На приз голкиперу года претендуют («Монца»/«Ювентус»), («Интер») и («Милан»).

Лучшие защитники: («Милан»), («Ювентус»), («Торино»/«Аталанта»), («Интер»), («Интер»), («Торино»/«Наполи»), («Интер») и («Болонья»/«Арсенал»).

За награду полузащитнику года поборются («Аталанта»/«Ювентус»), («Интер»), («Интер»), («Ювентус»/«Марсель»), («Рома») и («Интер»).

На приз лучшему форварду номинированы («Интер»), («Интер»), («Милан»), («Дженоа»/«Фиорентина»), («Аталанта») и («Болонья»/«Манчестер Юнайтед»).