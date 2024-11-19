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Родри будет вручён Золотой мяч перед матчем с лондонским «Тоттенхэмом»

вчера, 23:12
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити-:-Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм23.11.2024 в 20:30 Не начался

Полузащитнику сборной Испании и «Манчестер Сити» Родри будет вручён Золотой мяч в субботу, 23 ноября, перед матчем с лондонским «Тоттенхэмом» в рамках 12-го тура английской Премьер-лиги.

28 октября Родри получил Золотой мяч, как лучший игрок прошедшего сезона, проиграв всего одну игру за клуб и за сборную. Испанец стал первым футболистом из английской Премьер-лиги, который получил эту престижную награду, с 2008 года, когда Золотой мяч достался Криштиану Роналду, выступавшему на тот момент за «Манчестер Юнайтед».

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сегодня в 11:43
заслужил, теперь в Барсу бы переходить
HE ЭгО иСТ
HE ЭгО иСТ ответ shur (раскрыть)
вчера в 23:42
Хто ето?. 🤔🤭
shur
shur
вчера в 23:30
...а что ж посильней соперника не дождались, к примеру - Ливерпуля ? Хотя Лондон - столица,престижно!
shur
shur ответ HE ЭгО иСТ (раскрыть)
вчера в 23:25
...второй после Рона,сэр!
HE ЭгО иСТ
HE ЭгО иСТ
вчера в 23:20
Второй?.. 😄
Гость
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