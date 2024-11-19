Определены претенденты на приз КАФ лучшему игроку и вратарю года

В Марракеше (Марокко) 16 декабря состоится вручение премии Конфедерации африканского футбола CAF Awards 2024. Учитывается выступление игроков с января по октябрь 2024 года.
В список финалистов на звание лучшего футболиста года вошли Сехру Гирасси (Гвинея / «Боруссия» Дортмунд), Ашраф Хакими (Марокко / «Пари Сен-Жермен»), Адемола Лукман (Нигерия / «Аталанта»), Симон Адингра (Кот-д’Ивуар / «Брайтон»), Ронвен Уильямс (ЮАР / «Мамелоди Сандаунс»).
На приз лучшему голкиперу года претендуют Андре Онана (Камерун / «Манчестер Юнайтед»), Яхиа Фофана (Кот-д’Ивуар / «Анже»), Мустафа Ахмед Шобеир (Египет / «Аль-Ахли» Каир), Стэнли Нвабали (Нигерия / «Чиппа Юнайтед»), Ронвен Уильямс (ЮАР / «Мамелоди Сандаунс»).
Придумайте предложение с именами указанными выше. Встаёт наш
Вовочка и выдаёт :" ...Не будь ты фофаном (Фофан), хакни (Хакими)
его комп, а то она (Онана) с тобой сегодня не пойдёт..!
Придумайте предложение с именами указанными выше. Встаёт наш
Вовочка и выдаёт :" ...Не будь ты фофаном (Фофан), хакни (Хакими)
его комп, а то она (Онана) с тобой сегодня не пойдёт..!