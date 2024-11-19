Определены претенденты на приз КАФ лучшему игроку и вратарю года

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вчера, 15:02

В Марракеше (Марокко) 16 декабря состоится вручение премии Конфедерации африканского футбола CAF Awards 2024. Учитывается выступление игроков с января по октябрь 2024 года.

В список финалистов на звание лучшего футболиста года вошли (Гвинея / «Боруссия» Дортмунд), (Марокко / «Пари Сен-Жермен»), (Нигерия / «Аталанта»), (Кот-д’Ивуар / «Брайтон»), ( ЮАР / «Мамелоди Сандаунс»).