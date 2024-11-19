Soccer.ru
ГлавнаяНовостиТитулы и награды, призы

Определены претенденты на приз КАФ лучшему игроку и вратарю года

вчера, 15:02

В Марракеше (Марокко) 16 декабря состоится вручение премии Конфедерации африканского футбола CAF Awards 2024. Учитывается выступление игроков с января по октябрь 2024 года.

В список финалистов на звание лучшего футболиста года вошли Сехру Гирасси (Гвинея / «Боруссия» Дортмунд), Ашраф Хакими (Марокко / «Пари Сен-Жермен»), Адемола Лукман (Нигерия / «Аталанта»), Симон Адингра (Кот-д’Ивуар / «Брайтон»), Ронвен Уильямс (ЮАР / «Мамелоди Сандаунс»).

На приз лучшему голкиперу года претендуют Андре Онана (Камерун / «Манчестер Юнайтед»), Яхиа Фофана (Кот-д’Ивуар / «Анже»), Мустафа Ахмед Шобеир (Египет / «Аль-Ахли» Каир), Стэнли Нвабали (Нигерия / «Чиппа Юнайтед»), Ронвен Уильямс (ЮАР / «Мамелоди Сандаунс»).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Объявлены претенденты на награды по итогам года в Серии А
18 ноября
ОфициальноДе Хеа — лучший футболист «Фиорентины» по итогам октября
18 ноября Фото
ОфициальноКейн стал игроком месяца в Бундеслиге
14 ноября
ОфициальноФИФА представила новый трофей Клубного чемпионата мира
14 ноября Фото
ОфициальноСерия А назвала лучшего игрока октября
14 ноября
ОфициальноОпределены претенденты на приз лучшему тренеру года Globe Soccer Awards
14 ноября
Сортировать
Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ shur (раскрыть)
вчера в 18:07
😊😊😊😊😂😂😂😂👍👍
shur
shur ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 17:05, ред.
...приветствую, стонтанно придумал! На уроке русского и литературы!
Придумайте предложение с именами указанными выше. Встаёт наш
Вовочка и выдаёт :" ...Не будь ты фофаном (Фофан), хакни (Хакими)
его комп, а то она (Онана) с тобой сегодня не пойдёт..!
Alex_67
Alex_67
вчера в 16:28
они сами выберут лучших...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 16:23
А я думаю, что Хакими и Фофана.
shlomo
shlomo
вчера в 16:02
Думаю что Гирасси и Онана....
ne gusta
ne gusta
вчера в 15:51
Лукман и Онана заберут.
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:46
Отдал бы предпочтение Яхиа.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 15:45
Сехру Гирасси неплохо смотрится в этом сезоне.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 