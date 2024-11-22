Карпин о матче с Медиалигой: «Соберите лучших игроков РПЛ и делайте шоу»

Главный тренер «Ростова» и сборной России объяснил, почему он против матчей национальной команды с клубами или со сборной Медиалиги.

Зачем нашей сборной собираться, чтобы сыграть с клубами или Медиалигой? Давайте соберем сборную клубов России и сыграем с Медиалигой — прекрасное будет шоу. В НХЛ , в НБА играют Матчи всех звезд, создают шоу, дурачатся, счет 145 на 155 очков — пожалуйста. Если есть возможность сыграть с любой сборной и это идет в зачет рейтинга ФИФА , то зачем нам создавать шоу? Чтобы собрать деньги? Пусть определят по своим оценкам лучших игроков клубов РПЛ , создадут из них сборную и делают шоу — ради бога. Никто этого не запрещает. Я за. Зарабатывайте. Но официальная сборная России должна играть против других сборных.