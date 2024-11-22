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Карпин о матче с Медиалигой: «Соберите лучших игроков РПЛ и делайте шоу»

вчера, 11:55

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин объяснил, почему он против матчей национальной команды с клубами или со сборной Медиалиги.

Зачем нашей сборной собираться, чтобы сыграть с клубами или Медиалигой? Давайте соберем сборную клубов России и сыграем с Медиалигой — прекрасное будет шоу. В НХЛ, в НБА играют Матчи всех звезд, создают шоу, дурачатся, счет 145 на 155 очков — пожалуйста. Если есть возможность сыграть с любой сборной и это идет в зачет рейтинга ФИФА, то зачем нам создавать шоу? Чтобы собрать деньги? Пусть определят по своим оценкам лучших игроков клубов РПЛ, создадут из них сборную и делают шоу — ради бога. Никто этого не запрещает. Я за. Зарабатывайте. Но официальная сборная России должна играть против других сборных.

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Все комментарии
1580556558
1580556558 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 19:30
Ну не Карпин выбирает соперников сборной. И если РФС ему скажет играть со сборной Медиалиги, то будет играть
Храневец
Храневец
вчера в 16:08
А теперешние соперники не сильно отличаются от сборной медиа лиги !
Capral
Capral
вчера в 15:10
Не всегда соглашаюсь с Карпиным, но сейчас он прав.
К тому же, есть кому играть с МЛ- "гафло и компашка", самое то- это их уровень...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 14:15
С Брунеем договаривался не главный тренер сборной, а РФС. Его поставили перед фактом, вот и пришлось во время матча делать вид, что тебя что-то интересует на поле. И по поводу Медиалиги он прав.
adekvat
adekvat
вчера в 13:50
Карпин клоун, сборная медиалиги или легионеров намного сильнее будет тех с кем играли, другое дело им великий тренер может проиграть.
lotsman
lotsman
вчера в 13:27
Игра с Брунеем, это не шоу, а до шоу с Медиалигой Карпин не опустится. Не королевское это дело.)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:00
Карпин прав...не часто...но сейчас прав...

Сборная страны не должна участвовать в развлекательных мероприятиях....
Сегодня с Медиалигой играй....а завтра что ???.....по корпоративам и Дням Рождения кататься попросят ???

Нет уж...давайте разделять...шоу - шоуменам....Сборным - игры со Сборными....
112910415
112910415
вчера в 12:45
резонно мыслит Валера
STVA 1
STVA 1
вчера в 12:32, ред.
Прав Валера... Надо вообще сборную ФНЛ собрать и если они настроятся, то разорвут сборную мУдиалиги))
drug01
drug01
вчера в 12:19
карпин прав, зачем устраивать это шоу????
3a3x6xnhqqsj
3a3x6xnhqqsj
вчера в 12:13
Такого шоу как с Брунеем никому повторить не удастся, хоть кого ни собирай и хоть как ни пытайся!
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