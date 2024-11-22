Тюкавин: «В следующем году хотелось бы сыграть с Бразилией»

Нападающий московского «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин подвёл итоги года для российской национальной команды, а также рассказал, что в 2025 году хотел бы сыграть с Бразилией.
В этом году запомнился матч с Сербией, хороший был. Ещё гол мой дебютный за сборную в игре с белорусами. Я так понял, мы весь год на ноль провели, так что всё хорошо. В 2025 году хотел бы сыграть с Бразилией.
Национальная команда России выиграла все товарищеские матчи в 2024 году с общим счётом 26:0.
Твой уровень, Костик- Факел, Нижний, Химки. Ну какая Бразилия? Да, кстати, стесняюсь спросить, что-то агент твой, давненько тебя не пиарил, разными небылицами про интерес от топов- Европы.
А ты говоришь, Бразилия... Чемпионат России, вот, Костя- твой уровень... Хотя, и здесь, ты тоже под вопросом.
Твой уровень, Костик- Факел, Нижний, Химки. Ну какая Бразилия? Да, кстати, стесняюсь спросить, что-то агент твой, давненько тебя не пиарил, разными небылицами про интерес от топов- Европы.
А ты говоришь, Бразилия... Чемпионат России, вот, Костя- твой уровень... Хотя, и здесь, ты тоже под вопросом.
Кессонная (декомпрессионная) болезнь....может оставить свой след....
После игр с Брунеями-Кубами нельзя резко желать играть с Бразилией....
Можно за раз отхватить 0:26....
Кессонная (декомпрессионная) болезнь....может оставить свой след....
После игр с Брунеями-Кубами нельзя резко желать играть с Бразилией....
Можно за раз отхватить 0:26....