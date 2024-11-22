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Тюкавин: «В следующем году хотелось бы сыграть с Бразилией»

вчера, 10:48

Нападающий московского «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин подвёл итоги года для российской национальной команды, а также рассказал, что в 2025 году хотел бы сыграть с Бразилией.

В этом году запомнился матч с Сербией, хороший был. Ещё гол мой дебютный за сборную в игре с белорусами. Я так понял, мы весь год на ноль провели, так что всё хорошо. В 2025 году хотел бы сыграть с Бразилией.

Национальная команда России выиграла все товарищеские матчи в 2024 году с общим счётом 26:0.

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Все комментарии
Capral
Capral
вчера в 21:40
Сп62.

Для начала, надо быть солдатом достойным, чтобы о генеральском мундире мечтать...
Сп62
Сп62
вчера в 20:05
Говорят, что плох тот солдат, который не мечтает стать генералом.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 12:28
Отхватить 0 : 26 ? В лёгкую. Неужто ты думаешь, что за это хоть кто то спросит ?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 12:15
Глубоко нырнув нельзя резко всплывать....
Кессонная (декомпрессионная) болезнь....может оставить свой след....
После игр с Брунеями-Кубами нельзя резко желать играть с Бразилией....
Можно за раз отхватить 0:26....
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 12:14
То ли шутит, то ли всерьёз, чёрт поймёшь Костю нашего Тюкавина. Всё же надеюсь, что пошутил, потому что всерьёз принимать его слова нет желания. Ляпнул футболист, и ляпнул, что с него возьмёшь. Прошу и других пользователей отнестись также к сказанному им.
lotsman
lotsman
вчера в 11:21
А почему бы и нет. Договоритесь с Бразилией и сыграйте.
Capral
Capral
вчера в 11:11
С Бразилией? А чем плохо с Кубой или Брунеем? И точно не Тюкавину мечтать о Бразилии. Даже в игре с Сирией от него мяч отскакивал, как от стенки, на десять метров... Бразильцам такое не понравится 🤣🤣🤣
Твой уровень, Костик- Факел, Нижний, Химки. Ну какая Бразилия? Да, кстати, стесняюсь спросить, что-то агент твой, давненько тебя не пиарил, разными небылицами про интерес от топов- Европы.
А ты говоришь, Бразилия... Чемпионат России, вот, Костя- твой уровень... Хотя, и здесь, ты тоже под вопросом.
adekvat
adekvat
вчера в 11:06
Хотелось бы, а приудется с другой командой на букву Б играть, Буркина - Фасо.
d2gf86a4agav
d2gf86a4agav
вчера в 11:02
Я думаю, нынешняя Бразилия забоится играть с командой, выносящей всех с общим счётом 26:0, и чтобы её так же не отбрунеили под каким-нибудь благовидным предлогом откажется и сыграет с кем-нибудь менее великим и ужасным, ну там Францией или Италией какой-нибудь
112910415
112910415
вчера в 10:57
с Бразилией ? это к Семаку !
shlomo
shlomo
вчера в 10:52
Бразилы уже не те что раньше.... но сильнее тех с кем играли.
Гость
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