Тюкавин: «В следующем году хотелось бы сыграть с Бразилией»

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вчера, 10:48

Нападающий московского «Динамо» и сборной России подвёл итоги года для российской национальной команды, а также рассказал, что в 2025 году хотел бы сыграть с Бразилией.

В этом году запомнился матч с Сербией, хороший был. Ещё гол мой дебютный за сборную в игре с белорусами. Я так понял, мы весь год на ноль провели, так что всё хорошо. В 2025 году хотел бы сыграть с Бразилией.

Национальная команда России выиграла все товарищеские матчи в 2024 году с общим счётом 26:0.