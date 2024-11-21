Газизов: «Я всегда был и буду за расширение до 18 команд для РПЛ»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» объяснил, почему выступает за расширение Российской Премьер‑Лиги ( РПЛ ) до 18 команд.

Я всегда был и буду за расширение. 18 команд для России — нормальный формат по ряду причин. Это можно назвать вкусовщиной или еще чем‑то, но я сторонник расширения. Будет более глубокая вовлеченность регионов в футбол. Сегодня мы видим, что большую часть лиги составляют московские команды. Получается, у нас концентрация в центре, а что вокруг? Но Россия — это не только Москва и Санкт‑Петербург. Пока расширение не сделают, инфраструктуры и не будет. Пока регионы не будут вовлечены в РПЛ , ничего и не будет. Еще плюс две команды в лиге — появятся новые возможности выйти на более высокий уровень.