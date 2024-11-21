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Газизов: «Я всегда был и буду за расширение до 18 команд для РПЛ»

вчера, 14:58

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов объяснил, почему выступает за расширение Российской Премьер‑Лиги (РПЛ) до 18 команд.

Я всегда был и буду за расширение. 18 команд для России — нормальный формат по ряду причин. Это можно назвать вкусовщиной или еще чем‑то, но я сторонник расширения. Будет более глубокая вовлеченность регионов в футбол. Сегодня мы видим, что большую часть лиги составляют московские команды. Получается, у нас концентрация в центре, а что вокруг? Но Россия — это не только Москва и Санкт‑Петербург. Пока расширение не сделают, инфраструктуры и не будет. Пока регионы не будут вовлечены в РПЛ, ничего и не будет. Еще плюс две команды в лиге — появятся новые возможности выйти на более высокий уровень.

На данный момент в РПЛ выступают 16 команд. Президент лиги Александр Алаев говорил, что считает невозможным расширение РПЛ.

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Все комментарии
alexamit
alexamit
вчера в 19:16
Я думааю,что с такими предложениями у Газизова не больше мозгов в голове,чем у тех баранов,которых пасут дагестанские горцы.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:29
Газизов: «Я всегда был и буду за расширение до 18 команд для РПЛ...даже если их будет 20»
112910415
112910415
вчера в 17:29
этот вопрос отнюдь не насущный
82f4426ugmzs
82f4426ugmzs
вчера в 16:16
Автобусную тягомотину типа Факел - Динамо (Махачкала) и сейчас-то смотреть невозможно, а если эта бодяга ещё увеличится в объёме да ещё всем придётся морозить задницы и рвать и тянуть мышцы и связки на зимнем дубаке, то - "нафиг-нафиг, кричали пьяные пионеры!"
Glosser
Glosser
вчера в 15:43
Сокращать нужно лигу, а не Газизовым патокать.
shlomo
shlomo
вчера в 15:36
Ну конечно... если 18 то играть будем в декабре и феврале....
Борис2876
Борис2876
вчера в 15:32
Можно было и двадцать, тем более ещё лет так надцать не будем играть в Европе. Но смысл расширять рпл командами банкротами, которые в связи с нехваткой бабла будут сниматься с турнира. Вторая проблема стадионы, прошлый год Аланию забраковали лишь из за стадиона.
dg985j9jnfvb
dg985j9jnfvb
вчера в 15:24
С его командой его желание понятно
ne gusta
ne gusta
вчера в 15:19
Тогда же увеличиться количество матчей.
pomor445
pomor445 ответ jjqm554eckb8 (раскрыть)
вчера в 15:12
Питер у него, как мозоль на языке.
jjqm554eckb8
jjqm554eckb8
вчера в 15:00
Питер сюда нечего приписывать, там только один Зенит.
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