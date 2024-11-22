Семак считает, что «Зенит» в текущем виде появился после победы в 2007 году

Главный тренер «Зенита» в рамках открытой студии, которую организовал клуб и «Радио „Зенит“» в Доме Книги на Невском проспекте в честь 40‑летия первого чемпионства команды из Санкт-Петербурга, отметил, что клуб в текущем виде появился после победы в 2007 году.

Я поздравляю жителей Петербурга и всех причастных к первой победе. Первая победа — это точка отсчёта, с которой начинается история трофеев клуба. Кто выиграл один раз, хочет выигрывать ещё и ещё. Мы рады, что продолжаем традиции, которые были заложены ещё в 1984 году.

О том, чем запомнились игры против «Зенита», когда был футболистом ЦСКА и «Рубина»

«Зенит» в том виде и в том качестве, в котором его воспринимают сейчас, появился после победы в 2007 году. Тогда команда набрала ход и стала одним из лидеров. После этого все матчи были принципиальными. Сейчас все команды играют с утроенной энергией против нас, чемпиона обыграть всегда почётно.

О том, когда впервые узнал о «Зените» и чем занимался в 1984 году

Мне было всего восемь лет, я ходил в школу, тренировался, смотрел футбол по телевизору. Зимой смотрели хоккей, летом футбол, а в другое время — «Лебединое озеро».