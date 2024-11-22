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Семак считает, что «Зенит» в текущем виде появился после победы в 2007 году

сегодня, 01:06

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в рамках открытой студии, которую организовал клуб и «Радио „Зенит“» в Доме Книги на Невском проспекте в честь 40‑летия первого чемпионства команды из Санкт-Петербурга, отметил, что клуб в текущем виде появился после победы в 2007 году.

Я поздравляю жителей Петербурга и всех причастных к первой победе. Первая победа — это точка отсчёта, с которой начинается история трофеев клуба. Кто выиграл один раз, хочет выигрывать ещё и ещё. Мы рады, что продолжаем традиции, которые были заложены ещё в 1984 году.

О том, чем запомнились игры против «Зенита», когда был футболистом ЦСКА и «Рубина»

«Зенит» в том виде и в том качестве, в котором его воспринимают сейчас, появился после победы в 2007 году. Тогда команда набрала ход и стала одним из лидеров. После этого все матчи были принципиальными. Сейчас все команды играют с утроенной энергией против нас, чемпиона обыграть всегда почётно.

О том, когда впервые узнал о «Зените» и чем занимался в 1984 году

Мне было всего восемь лет, я ходил в школу, тренировался, смотрел футбол по телевизору. Зимой смотрели хоккей, летом футбол, а в другое время — «Лебединое озеро».

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Все комментарии
4RT
4RT
сегодня в 14:53
После прихода к власти питерских появился
Capral
Capral ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 10:40
Приветище, Дружище Дорогой!!!!!!!
А как можно сравнивать ментовские Динамо с банкирской нечистью?
STVA 1
STVA 1 ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 10:14
И тебе Добра Иван! Вот и я про то... Даже Зенит времен Аршавина не идёт ни в какое сравнение с этим.
lotsman
lotsman
сегодня в 09:18
Все клубы поменялись, не только Зенит. Клубы советских времён и клубы сейчас, большая разница.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 09:02, ред.
Семак парит...после просмотра "Лебединого озера"
stanichnik
stanichnik ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 08:28
Доброго Здоровья, Володя!
Как можно сравнивать ленинградский Зенит с питерским Газпромом?
a9px476ynkmb
a9px476ynkmb ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 08:15
Отчего же негоже?
STVA 1
STVA 1 ответ y6vkun7djtfx (раскрыть)
сегодня в 08:13
Во во... Именно это я и хотел написать. А Зенит 84 года негоже сравнивать с этим
zhda6kacexn2
zhda6kacexn2
сегодня в 07:44
Семак, как Титаник, непотопляемый в Зените.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:40
Про балет он славно угарнул...
ABir
ABir
сегодня в 06:06
Если даже особо праздновать нечего, но душа просит праздника, то его можно организовать и изрядно повеселиться.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 05:06, ред.
История трофеев началась в далёком 1944 году с завоёванного первого Кубка СССР по футболу.
y6vkun7djtfx
y6vkun7djtfx
сегодня в 04:24
Как газпром башлять начал, так и появился он в текущем виде
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