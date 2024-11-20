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Генеральный секретарь РФС оценил работу КДК

вчера, 15:07

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов поделился мнением о работе Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК РФС) в нынешнем сезоне.

По крайней мере у меня нет нареканий к работе Артура Генриховича [Григорьянца]. Всё очень чётко, очень системно, без перегибов. С пониманием относится к различным событиям, которые происходят. Он не старается кого-то наказать, лишь бы наказать, но при этом придерживается стандартной практики, которая сложилась за многие годы. Максимально объективно рассматривает дело.

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Все комментарии
2uz29yp4rypj
2uz29yp4rypj
вчера в 19:54
КДК работает на хозрасчете, контора себя не обидит.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 19:23
    cska1948
    cska1948
    вчера в 18:34
    Помимо председателя в состав КДК входит девять человек. Но М.Митрофанов говорит только об одном человеке. Видимо остальные там для галочки.
    stanichnik
    stanichnik
    вчера в 18:28
    В двух словах, суть КДК кроется в самом названии, "контроль дисциплины" и профилактика нарушений Регламента и Правил проведения футбольных соревнований. На деле же КДК сегодня можно переименовать в "КАРАТЕЛЬНО-Дисциплинарный" Комитет, который больше выполняет карательные функции РФСа, делая акцент на пополнение бюджета за счёт штрафов к нарушителям, которые в свою очередь не приносят никакого воспитательного эффекта.
    Болейте за своих. а не против чужих!
    Bad Listener
    Bad Listener
    вчера в 17:39, ред.
    Судя по делу Литвинова рассматривают объективно, а главное без глаз, ушей и рук, только наш КДК так может. Объективно рассматривают домыслы и интерпретации заместо фактов. Молодцы!
    112910415
    112910415
    вчера в 17:25
    лучший КДК в мире, однако !
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 17:07
    "По крайней мере у меня нет нареканий к работе Артура Генриховича" - Доход от штрафов поступает регулярно...)
    lotsman
    lotsman
    вчера в 16:58
    Рыбак рыбака видит издалека.
    shlomo
    shlomo
    вчера в 16:14
    Кукушка хвалит петуха, за то что хвалит он кукушку.... :)))
    2gq4vjbs4ufh
    2gq4vjbs4ufh
    вчера в 15:41
    После такой оды осталось генсеку только расцеловать взасос Григорьянца и потом весь его КДК, как любил делать один другой генсек, который руководствовался простым принципом - вижу рот - целую!
    drug01
    drug01
    вчера в 15:25
    Про ошибки надо всегда помнить
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 15:14
    Хвалит,значит все нормально.
    Гость
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