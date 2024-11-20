Генеральный секретарь РФС оценил работу КДК

Генеральный секретарь Российского футбольного союза ( РФС ) поделился мнением о работе Контрольно-дисциплинарного комитета ( КДК РФС ) в нынешнем сезоне.

По крайней мере у меня нет нареканий к работе Артура Генриховича [Григорьянца]. Всё очень чётко, очень системно, без перегибов. С пониманием относится к различным событиям, которые происходят. Он не старается кого-то наказать, лишь бы наказать, но при этом придерживается стандартной практики, которая сложилась за многие годы. Максимально объективно рассматривает дело.