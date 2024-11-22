Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков выразил уверенность, что сборная России без проблем бы вышла из группы на чемпионате Европы.
Вижу, что у нынешней сборной высокий потенциал. У нас есть еще игроки, которых Валерий Георгиевич может вызвать — Матвей Сафонов, Александр Головин, Далер Кузяев. Этой команде вполне по силам выйти из группы без каких‑либо проблем. Уверен, рано или поздно так и будет.
В ноябре сборная России разгромила команды Брунея (11:0) и Сирии (4:0) в товарищеских матчах.
Успехи в товарищеских матчах против команд Брунея и Сирии показывают, что команда способна демонстрировать высокую результативность и уверенно побеждать соперников. Однако стоит помнить, что уровень подготовки таких сборных значительно ниже, чем у тех, с кем Россия могла бы встретиться на крупных турнирах, например, на чемпионате Европы.
Тем не менее, вера президента РФС в возможности нашей сборной важна для поддержания мотивации игроков и тренерского штаба. Остается надеяться, что в будущем российская команда действительно покажет высокие результаты и оправдает ожидания болельщиков.
Успехи в товарищеских матчах против команд Брунея и Сирии показывают, что команда способна демонстрировать высокую результативность и уверенно побеждать соперников. Однако стоит помнить, что уровень подготовки таких сборных значительно ниже, чем у тех, с кем Россия могла бы встретиться на крупных турнирах, например, на чемпионате Европы.
Тем не менее, вера президента РФС в возможности нашей сборной важна для поддержания мотивации игроков и тренерского штаба. Остается надеяться, что в будущем российская команда действительно покажет высокие результаты и оправдает ожидания болельщиков.
Встречаются два пенсионера (Михалыч и Петрович).
Михалыч спрашивает: " Петрович, ты чё сёдня грустный такой ?"
Петрович в ответ: "Встретил нынче Сергеича..., так тот мне говорит, что в свои 75 он со своей Клавы регулярно каждую ночь 2 часа не слезает ....."
Михалыч, успокаивая, парирует: " Ну и ... ты так говори. "
Встречаются два пенсионера (Михалыч и Петрович).
Михалыч спрашивает: " Петрович, ты чё сёдня грустный такой ?"
Петрович в ответ: "Встретил нынче Сергеича..., так тот мне говорит, что в свои 75 он со своей Клавы регулярно каждую ночь 2 часа не слезает ....."
Михалыч, успокаивая, парирует: " Ну и ... ты так говори. "