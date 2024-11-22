Дюков: «Сборной России вполне по силам выйти из группы на Евро»

Президент Российского футбольного союза ( РФС ) выразил уверенность, что сборная России без проблем бы вышла из группы на чемпионате Европы.

Вижу, что у нынешней сборной высокий потенциал. У нас есть еще игроки, которых Валерий Георгиевич может вызвать — Матвей Сафонов, Александр Головин, Далер Кузяев. Этой команде вполне по силам выйти из группы без каких‑либо проблем. Уверен, рано или поздно так и будет.