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Дюков: «Сборной России вполне по силам выйти из группы на Евро»

вчера, 09:48

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков выразил уверенность, что сборная России без проблем бы вышла из группы на чемпионате Европы.

Вижу, что у нынешней сборной высокий потенциал. У нас есть еще игроки, которых Валерий Георгиевич может вызвать — Матвей Сафонов, Александр Головин, Далер Кузяев. Этой команде вполне по силам выйти из группы без каких‑либо проблем. Уверен, рано или поздно так и будет.

В ноябре сборная России разгромила команды Брунея (11:0) и Сирии (4:0) в товарищеских матчах.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
вчера в 19:57
Одно пожелание Дюкову: не сыпь мне соль на рану!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 14:26
Если он говорит это серьёзно, то я прекрасно понимаю, какие люди руководят нашим футболом. И тем более понимаю, почему нам приходится играть с Кубой и Брунеем.
112910415
112910415
вчера в 12:53
ни малейших сомнений быть не может !
а ещё чемпионами Луны можем стать !
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 12:40, ред.
Да, а Спартак тогда бы кстати выиграл Лигу Европы если бы нас не забанили. Ещё один очевидный неотвратимый факт который никто никогда не проверит. Журналистам надо перестать записывать и публиковать пустую гипотетическую болтовню пожалуй.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 12:38, ред.
Читая очередную одножанровую говорильню Дюкова, щас вспомнился анекдот:

Встречаются два пенсионера (Михалыч и Петрович).
Михалыч спрашивает: " Петрович, ты чё сёдня грустный такой ?"
Петрович в ответ: "Встретил нынче Сергеича..., так тот мне говорит, что в свои 75 он со своей Клавы регулярно каждую ночь 2 часа не слезает ....."
Михалыч, успокаивая, парирует: " Ну и ... ты так говори. "
grxx8a4afk8p
grxx8a4afk8p
вчера в 11:34
На словах и в мечтах можно
lotsman
lotsman
вчера в 11:19
Конечно по силам. Можно смело об этом говорить. Всё равно опровергнуть эти слова невозможно. Так что можно заявить что и выиграть Евро тоже по силам.
Scorp689
Scorp689
вчера в 11:06
У Дюкова всё влажные фантазии... хватит з/п отрабатывать...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 10:40
Все по по дюкову...если бы да кабы....)
stanichnik
stanichnik
вчера в 10:32
С такой системой отбора как на Евро-24 не то что Россия, Казахстан с Молдавией могут легко пробиться.
sx5wmktj9m86
sx5wmktj9m86 ответ rts49zr42w6n (раскрыть)
вчера в 10:29
А можно то же самое, но на семь абзацев?
xz586jp5hyu5
xz586jp5hyu5
вчера в 10:20
С тренером Карпиным и Пальцевым в составе вряд ли.
rts49zr42w6n
rts49zr42w6n
вчера в 10:14
Заявление Александра Дюкова отражает оптимистичный настрой руководства РФС касательно потенциала национальной сборной. Действительно, в составе российской команды есть талантливые футболисты, такие как Матвей Сафонов, Александр Головин и Далер Кузяев, которые могут значительно усилить игру сборной.

Успехи в товарищеских матчах против команд Брунея и Сирии показывают, что команда способна демонстрировать высокую результативность и уверенно побеждать соперников. Однако стоит помнить, что уровень подготовки таких сборных значительно ниже, чем у тех, с кем Россия могла бы встретиться на крупных турнирах, например, на чемпионате Европы.

Тем не менее, вера президента РФС в возможности нашей сборной важна для поддержания мотивации игроков и тренерского штаба. Остается надеяться, что в будущем российская команда действительно покажет высокие результаты и оправдает ожидания болельщиков.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 10:12
Дюков видит потенциал..., а люди видят разность потенциалов.
5jy7u276hus9
5jy7u276hus9
вчера в 10:01
К тому времени как мы будем снова играть в группе на Евро там благодаря неутолимому реформаторскому зуду УЕФА уже будут играть Эстония, Косово и Сан-Марино, так что выйдем без проблем! После Брунея нам теперь море по колено и Бразилия по ..., ну в общем вам по пояс будет!
crgx53vyar3z
crgx53vyar3z
вчера в 09:52
Такое впечатление, что он совсем не владеет политической ситуацией в мире.
b6smzyerhspv
b6smzyerhspv
вчера в 09:50
Вот только пока абсолютно не по силам туда войти!
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