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Гвардиола: «„Манчестер Сити“ добьётся хороших результатов в этом сезоне»

вчера, 20:05

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола после четырёх поражений подряд заявил, что «горожане» добьются успеха в этом сезоне.

У меня такое чувство, что в этом сезоне мы добьемся очень, очень хороших результатов. Я не сдаюсь, и у меня есть чувство, что мы этого достигнем.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:10
Пеп уговаривает сам себя ... нет у него такого чувства
xtc5wg5buch9
xtc5wg5buch9
вчера в 22:10
Главное, что бы и у игроков был такой же настрой! Удачи!
8yh2vbnj2ndb
8yh2vbnj2ndb
вчера в 21:06
В футболе без спадов невозможно, а мастера всегда найдут выход.
протон
протон
вчера в 21:00
Мне все равно кажется, что Пеп найдет выход из этой ситуации. Очень может быть даже, что в конце чемпионата будет еще гонка за чемпионство.
Если некая ирония в том, что после 5 поражений подряд (три из них в лиге) Сити остался на втором месте в АПЛ и на 10 в группе ЛЧ, в шаге от прямого выхода в плей-офф. Насколько уровень команды не стыкуется с привычной реальностью, а кризис больше похож на шутку)
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:42
5 поражение подряд. и снова разгром.
в МС плохо вообще все. эти глупые ошибки обороне, эта слабость в атаке.
но когда-нибудь это закончится.
Гвардиола:
хотите обвинить нас в нарушениях и выкинуть из АПЛ?
выкусите, мы вылетим сами!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:19
Такие заявления заставляют даже аутсайдеров консолидироваться в играх с "горожанами".
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