Гвардиола: «„Манчестер Сити“ добьётся хороших результатов в этом сезоне»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола после четырёх поражений подряд заявил, что «горожане» добьются успеха в этом сезоне.
У меня такое чувство, что в этом сезоне мы добьемся очень, очень хороших результатов. Я не сдаюсь, и у меня есть чувство, что мы этого достигнем.
в МС плохо вообще все. эти глупые ошибки обороне, эта слабость в атаке.
но когда-нибудь это закончится.
Гвардиола:
хотите обвинить нас в нарушениях и выкинуть из АПЛ?
выкусите, мы вылетим сами!
в МС плохо вообще все. эти глупые ошибки обороне, эта слабость в атаке.
но когда-нибудь это закончится.
Гвардиола:
хотите обвинить нас в нарушениях и выкинуть из АПЛ?
выкусите, мы вылетим сами!
Если некая ирония в том, что после 5 поражений подряд (три из них в лиге) Сити остался на втором месте в АПЛ и на 10 в группе ЛЧ, в шаге от прямого выхода в плей-офф. Насколько уровень команды не стыкуется с привычной реальностью, а кризис больше похож на шутку)
Если некая ирония в том, что после 5 поражений подряд (три из них в лиге) Сити остался на втором месте в АПЛ и на 10 в группе ЛЧ, в шаге от прямого выхода в плей-офф. Насколько уровень команды не стыкуется с привычной реальностью, а кризис больше похож на шутку)