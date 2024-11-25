Гвардиола: «„Манчестер Сити“ добьётся хороших результатов в этом сезоне»

Главный тренер «Манчестер Сити» после четырёх поражений подряд заявил, что «горожане» добьются успеха в этом сезоне.

У меня такое чувство, что в этом сезоне мы добьемся очень, очень хороших результатов. Я не сдаюсь, и у меня есть чувство, что мы этого достигнем.