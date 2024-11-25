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Каррагер: «„Ман Сити“ не уволит Пепа, даже если не будет трофеев 2-3 года»

вчера, 23:31

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер уверен, что «Манчестер Сити» не уволит Пепа Гвардиолу.

«Горожане» проиграли 5 матчей подряд – впервые с 2006 года. Команда занимает 2-е место в АПЛ, отставая от «Ливерпуля» на 8 очков.

Да. Сэра Алекса Фергюсона было невозможно уволить. Я думаю, что Юргена Клоппа, вероятно, тоже было невозможно уволить из «Ливерпуля». «Манчестер Сити» ни за что не уволит Пепа Гвардиолу, даже если не будет ничего выигрывать 2-3 года подряд. Такое ощущение у меня было в случае с «Ливерпулем» и Юргеном Клоппом. Если бы он два или три года не выигрывал трофеев, мы все равно хотели бы, чтобы он был нашим тренером.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:43
это уж как карта ляжет !
wb57ycgxhqkw
wb57ycgxhqkw
сегодня в 05:07
Короче пока Пепу самому не надоест он будет в Сити
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 05:02
К слову если Манчестер Сити проигрывает все оставшиеся матчи в АПЛ, Гвардиола все равно останется на первом месте как тренер с больше всех набранных очков в среднем))
Alex_67
Alex_67
вчера в 23:59
Это почему же Каррагер так решил? Любой богатый клуб хочет иметь всё и сразу, с некоторыми допущениями... Другое дело, если Манчестер Сити понизят в классе, тогда какие могут быть серьёзные трофеи, кроме Кубка Англии и Кубка английской лиги. А так, никто каникулы не позволит, даже Пепу
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:34
Джейми, не надо быть столь категоричным , в жизни всё бывает - другое дело кризис у МС когда ни будь минует.
Гость
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