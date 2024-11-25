Тебас о критике от Переса: «Иногда он теряет связь с реальностью»

Президент Ла Лиги отреагировал на критику со стороны .

Президент мадридского «Реала» был активен. Я думаю, что иногда Флорентино теряет связь с реальностью. Он говорил вещи, которые не соответствуют действительности. В ситуации с поправкой [к правилу распределения средств] все не так, как он говорил, как и в ситуации с телевизионными правами. С пиратством все не так, как он сказал. Я думаю, что он оторван от реальности, и я надеюсь, что хотя бы то, что он говорит о своем клубе, болельщиком которого я являюсь, соответствует действительности, потому что в противном случае я буду обеспокоен.