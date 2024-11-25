Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеИспания. Примера 2024/2025

Тебас о критике от Переса: «Иногда он теряет связь с реальностью»

вчера, 22:14

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас отреагировал на критику со стороны Флорентино Переса.

Президент мадридского «Реала» был активен. Я думаю, что иногда Флорентино теряет связь с реальностью. Он говорил вещи, которые не соответствуют действительности. В ситуации с поправкой [к правилу распределения средств] все не так, как он говорил, как и в ситуации с телевизионными правами. С пиратством все не так, как он сказал. Я думаю, что он оторван от реальности, и я надеюсь, что хотя бы то, что он говорит о своем клубе, болельщиком которого я являюсь, соответствует действительности, потому что в противном случае я буду обеспокоен.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Гвардиола: «„Манчестер Сити“ добьётся хороших результатов в этом сезоне»
Вчера, 20:05
Гвардиола о проблемах «Сити»: «Дело не в Холанде. Нам с ним повезло»
Вчера, 17:43
Кин: «Для „Ман Сити“ всё будет закончено, если они уступят „Ливерпулю“»
Вчера, 09:57
Аморим заявил, что «Манчестер Юнайтед» придётся долго страдать
Вчера, 09:29
Аморим: «За неделю я общался со СМИ больше, чем за 4 года в „Спортинге“»
24 ноября
Флик полностью доверяет Кунде, несмотря на ошибку в матче с «Сельтой»
24 ноября
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 04:40
когда в голове креативные тараканы, получается позитивно и задорно !
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 23:34
Спасибо, Шурка!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)))))))))))))))))))))))))))))))))
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 23:33
Я так понимаю- эта игра на ст.Торпедо, потому что сзади- пристройка, на которой стояло табло. Вот это память- это были ЛЮДИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Вот за них я болел!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:31
...от души!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 23:30
Ну Санёк- это ШЕДЕВР!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! И Цукермана показал, и Александра Фёдоровича за ним и Володю Казаченка, справа!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Саня- Ты Красавец!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:24, ред.
...на Витя подарочек на сон грядущий,хроника...! 78-ой с Торпедо, Цукерман с мячом!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 23:11
Трудно не согласиться, Дружище- и фотка к месту!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)))))))))))))))))))))))))))
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:09, ред.
...наверное в этом ( в психе) и скрывается его сила, будь неуравновешанными тот же Федун, Гинер, Титов,Смородская,пардон
День Матери вчера был, сейчас бы мы возможно гордились небезызвестными Клуба росейскими...!!! Ну и конечно возраст Переса,наверное кто то за ним следит, за его драгоценным здоровьем...! Мысли вслух,ничего личного!
Capral
Capral
вчера в 22:35
Да это понятно и давно, что Перес- известный псих. Если он хотел после поражения от Барсы уволить Анчи и пригласить сырого Алонсо, то уже это говорит о многом... Человек на эмоциях, не контролируя ситуацию готов на необъяснимые действия. Не знаю- возможно испанский темперамент бьёт через край или что-то другое, но президенту такого клуба как Реал следовало бы быть более сдержанным и выдержанным.

А Реал постепенно поджимает Барсу, еще немного и возглавит таблицу, а там глядишь- и чемпионство не за горами... А вот осадок, в душе Карло Великого уже остался... А впрочем, думаю, Анчи уже привык к фокусам Переса.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 