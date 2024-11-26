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Пулишич: «Лига чемпионов всегда будет одним из важнейших турниров для нас»

вчера, 09:41

Полузащитник «Милана» Кристиан Пулишич рассказал о целях команды в нынешнем сезоне.

Наш клуб всегда стремится к победе. Мы хотим брать трофеи. Полагаю, сама атмосфера обо всём говорит. Это имеет большое значение для нашего клуба.

Учитывая всю историю «Милана», выходя на тренировочное поле, мы ощущаем, что мы здесь для того, чтобы радоваться, но мы хотим побеждать.

Лига чемпионов всегда будет одним из важнейших турниров для нас. Поэтому мы хотим продолжать добиваться результатов и дать себе возможность далеко продвинуться в турнире.

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:42
Подождать хотят все, а удастся в итоге только одному...
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