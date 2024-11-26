Райт поделился ожиданиями от итогов сезона для «Манчестер Юнайтед»

Экс-игрок «Арсенала» поделился ожиданиями от итогов нынешнего сезона для «Манчестер Юнайтед». В первой игре под руководством Рубена Аморима «дьяволы» сыграли вничью с «Ипсвичем» (1:1).

Начало встречи, даже без мяча, выглядело более упорядоченным. Было не так просто их пройти. Я действительно чувствовал себя немного увереннее, но все равно все пришло к тому, что Онана сделал два сэйва, без которых все могло бы сложиться по-другому, заголовки газет на следующее утро могли быть другими.

Мне понравилось, что он [Рубен Аморим] сказал, что сейчас изменятся не результаты, а сама игра. Фанаты «Манчестер Юнайтед», вам нужно проявить терпение, поскольку по игре и футболистам, которых он, вероятно, подпишет, мы видим, что это сработает. Важна именно игра коллектива.

Поскольку МЮ был на 14-м месте до того, как он прибыл, то мне показалось, что ему дали время: «Просто играй и выполняй свою работу».

Верю, что, как только он пригласит своих игроков и они начнут понимать его требования, они смогут без груза ответственности играть со всеми этими командами до конца сезона, ведь «Манчестер Юнайтед» занимал 14-е место!

Чего бы он ни добился по итогам сезона, это сослужит ему хорошую службу на лето, ибо, если он хорошо себя проявит, наверное, ему дадут все, что он захочет. Если «Манчестер Юнайтед» сможет подняться на шестое место, это будет отличный результат с новым наставником.