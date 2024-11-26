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Перес: «Очень тяжело найти кого-то похожего на Тони Крооса»

вчера, 11:07

Глава «Реала» Флорентино Перес высоко отозвался о бывшем полузащитнике «сливочных» Тони Кроосе.

Очень тяжело найти кого-то похожего на Тони Крооса — одного из лучших в нашей истории. Это одна из ярчайших легенд мирового футбола. Его прощание с игрой 25 мая было трогательным и незабываемым.

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Все комментарии
shur
shur
вчера в 17:23
...вспомним их по имённо : Кипиани, Гаврилов,Стоичков, Бекхэм,
Кросс, Пирло ..... штучный товар, неповторимый ! Это не пасы,это
фантастика!!! Футбол это игра разума,можно все 90-сто минут тыркаться бесполезно с игрой в стеночку, а можно дать пас метров на сорок в ноги и поставить жирную точку....!!!
амурец
амурец
вчера в 16:43
Тут не поспоришь
Alex_67
Alex_67
вчера в 11:34
Почему Реал не начал заранее искать замену Тони Кроосу? Ведь он не скрывал, что собирается уходить. Зато взяли проблемного Мбаппе и теперь не знают, что с ним делать... А тут еще и Винисиус подоспел со своими капризами...
qykffxhj4f9w
qykffxhj4f9w
вчера в 11:23, ред.
Так теперь таких уже не делают, ведь ГДР-то, где он родился в Ростоке, уже давным-давно нет. Хотя ГДР он застал совсем немножко - родился в январе 1990 года, а в октябре того же года Германия воссоединилась и вскоре была почти полностью снесена берлинская стена. А делать качественно и красиво в ГДР умели очень многое, особенно с детства запомнились красочные резиновые индейцы, которых привозили целыми наборами пацаны во дворе, приезжавшие оттуда, когда их отцы офицеры, отслужив там обычно пять лет, возвращались обратно в СССР
alexgurzan
alexgurzan ответ a-league (раскрыть)
вчера в 11:18
А причём тут КП? Кружками показаны итоговые результаты матчей.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 11:17, ред.
Клонируй Колоса)) а так всегда можно найти толкового игрока...но не все они мега звёздные. Галактикой)))можно подумать, что Кроос это второй Зидан Месси или иньеста
a-league
a-league ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 11:14, ред.
Не логично. В КП очки засчитываются по основному времени, а тут почему подход другой ? Сбивает с толку только
alexgurzan
alexgurzan ответ a-league (раскрыть)
вчера в 11:12
Тюмень выиграла по пенальти.
a-league
a-league
вчера в 11:11
Точка игры Тюмень-Алания почему зелёная при счёте 0-0 ?
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