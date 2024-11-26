Перес: «Очень тяжело найти кого-то похожего на Тони Крооса»

Глава «Реала» высоко отозвался о бывшем полузащитнике «сливочных» .

Очень тяжело найти кого-то похожего на Тони Крооса — одного из лучших в нашей истории. Это одна из ярчайших легенд мирового футбола. Его прощание с игрой 25 мая было трогательным и незабываемым.