Перес: «Очень тяжело найти кого-то похожего на Тони Крооса»

Глава «Реала» Флорентино Перес высоко отозвался о бывшем полузащитнике «сливочных» Тони Кроосе.
Очень тяжело найти кого-то похожего на Тони Крооса — одного из лучших в нашей истории. Это одна из ярчайших легенд мирового футбола. Его прощание с игрой 25 мая было трогательным и незабываемым.
Кросс, Пирло ..... штучный товар, неповторимый ! Это не пасы,это
фантастика!!! Футбол это игра разума,можно все 90-сто минут тыркаться бесполезно с игрой в стеночку, а можно дать пас метров на сорок в ноги и поставить жирную точку....!!!
Кросс, Пирло ..... штучный товар, неповторимый ! Это не пасы,это
фантастика!!! Футбол это игра разума,можно все 90-сто минут тыркаться бесполезно с игрой в стеночку, а можно дать пас метров на сорок в ноги и поставить жирную точку....!!!