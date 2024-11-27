Гвардиола объяснил свой ответ о причине царапин на лице во время матча ЛЧ

Главный тренер английского «Манчестер Сити» объяснил свой ответ о причине царапин на лице, появившихся во время матча Лиги чемпионов с нидерландским «Фейеноордом» (3:3). Испанец пошутил, что хотел навредить себе.

Вчера вечером в конце пресс-конференции я был застигнут врасплох вопросом о царапине, которая появилась на моём лице, и объяснил, что это произошло случайно от острого ногтя. Мой ответ никоим образом не был направлен на то, чтобы каким-то образом исказить очень серьёзную проблему членовредительства. Я знаю, что многие люди каждый день сталкиваются с проблемами психического здоровья.