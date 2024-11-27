Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЛига чемпионов 2024/2025

Гвардиола объяснил свой ответ о причине царапин на лице во время матча ЛЧ

вчера, 16:36

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола объяснил свой ответ о причине царапин на лице, появившихся во время матча Лиги чемпионов с нидерландским «Фейеноордом» (3:3). Испанец пошутил, что хотел навредить себе.

Вчера вечером в конце пресс-конференции я был застигнут врасплох вопросом о царапине, которая появилась на моём лице, и объяснил, что это произошло случайно от острого ногтя. Мой ответ никоим образом не был направлен на то, чтобы каким-то образом исказить очень серьёзную проблему членовредительства. Я знаю, что многие люди каждый день сталкиваются с проблемами психического здоровья.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Манчини назвал ошибкой решение уйти с поста главного тренера сборной Италии
Вчера, 14:44
Французский журналист раскритиковал тренера ПСЖ за выбор Сафонова
Вчера, 09:54
Энрике про ошибку Сафонова: «Если кто и виноват, так это я»
Вчера, 08:36
Гвардиола о 3:3 с «Фейеноордом»: «Мы играем хорошо, но не побеждаем»
Вчера, 08:06
Перес: «Подписание Мбаппе станет историческим»
26 ноября
Перес: «Очень тяжело найти кого-то похожего на Тони Крооса»
26 ноября
Сортировать
Все комментарии
Karkaz
Karkaz
вчера в 22:28
Поплыл Пеп, Ливерпуль будет добиваать
ne gusta
ne gusta
вчера в 18:17
Здоровья Пепу.
LOpp
LOpp ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 18:14
Самый богатый клуб мира не может победить на протяжении 6 матчей. У Пепа кукуха поехала
Capral
Capral
вчера в 17:44
Психологическое состояние Гварда понять можно. Вряд ли, кто-то из пишущих на Соккере видел ПК Гварда, перед его увольнением из Баварии, где он плакал и почти умолял руководство дать ему еще один шанс... Человек- он впечатлительный и как большинство испанцев темпераментный и легко ранимый. В момент внутреннего напряжение и неуверенности, человек может нанести себе незначительные увечья, поэтому не осуждаю действия Гварда. Чисто по человечески- сочувствую ему и желаю поскорее выйти из полосы неудач, при этом, не будучи его фанатом.
shlomo2
shlomo2
вчера в 17:38
Бывает... расстроился и начал себя царапать....
crmhj3pn2utn
crmhj3pn2utn
вчера в 17:36
Проблему членовредительства уже давно исчерпывающе осветил Дзюба, так что тут Пепке даже и пытаться не стоит составить конкуренцию
Futurista
Futurista
вчера в 17:24
Объяснил)...
112910415
112910415
вчера в 17:21
как-то всё слишком сложно
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 17:01
Главное, что себя исцарапал, а не своих игроков...Хотя им, по большому счету, надо было вообще хороших люлей выписать.
STVA 1
STVA 1
вчера в 16:57
Ну всякое может быть!Может после 3-го гола Фейенорда о стенку головой стукнулся)))А если серьёзно то журналюг не должно волновать откуда у него царапины! Лишний раз убеждаюсь что многие журналюги оправдывают прозвище желтушники((
shur
shur ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 16:52
....похоже на то...!
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:50, ред.
О как, там надо знать что сказать репортёрам когда тебя эмоции переполняют эмоции, а иначе безобидная царапина на лице к утру может превратится в глазах журналистов в обезображивающий шрам...)
Alex_67
Alex_67
вчера в 16:48
У Гвардиолы проблемы с психикой
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 