Итальянский специалист Роберто Манчини назвал ошибкой решение уйти с поста главного тренера сборной Италии в 2023 году.
Манчини возглавлял команду Италии с 2018 по 2023 год, под его руководством сборная победила на чемпионате Европы.
В августе прошлого года 60‑летний специалист покинул сборную Италии и занял аналогичный пост в команде Саудовской Аравии. В октябре Манчини остался без работы.
Мой уход с поста главного тренера сборной Италии был ошибкой. Сейчас я бы поступил совершенно по‑другому. Если бы мы с [президентом Итальянской федерации футбола Габриэле] Гравиной поговорили, объяснили друг другу, разъяснили, возможно, все сложилось бы иначе. Между нами всегда были отношения, основанные на большом уважении и диалоге. И в тот момент, когда нужно было высказаться яснее, этого не произошло. Я не отрицаю, что для тренера предложение такой высокой зарплаты (по данным СМИ, Манчини получал в Саудовской Аравии 25–30 млн евро — прим.) ставит тебя в затруднительное положение. Но это не было решающим фактором. Оно повлияло, но не только из‑за этого я покинул сборную Италии.
скоро выйдет новая автобиография Манчини - Как подоить верблюда.
скоро выйдет новая автобиография Манчини - Как подоить верблюда.
Обратите внимание на неточность в паре Монако-Бенфика КП в разделе "Пропускают" у Бенфики : Баррейро Леандро (П) - Мышечная травма
Не играл с 19.12.24, с ним 13 из 25 очков в нац. чемпионате
Бесте Ян-Никлас (З) - Травма ахиллова сухожилия
Не играл с 19.12.24, с ним 15 из 25 очков в нац. чемпионате
Оба игрока травмированы 19 декабря, а сейчас ноябрь.
Обратите внимание на неточность в паре Монако-Бенфика КП в разделе "Пропускают" у Бенфики : Баррейро Леандро (П) - Мышечная травма
Не играл с 19.12.24, с ним 13 из 25 очков в нац. чемпионате
Бесте Ян-Никлас (З) - Травма ахиллова сухожилия
Не играл с 19.12.24, с ним 15 из 25 очков в нац. чемпионате
Оба игрока травмированы 19 декабря, а сейчас ноябрь.