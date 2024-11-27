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Манчини назвал ошибкой решение уйти с поста главного тренера сборной Италии

вчера, 14:44

Итальянский специалист Роберто Манчини назвал ошибкой решение уйти с поста главного тренера сборной Италии в 2023 году.

Манчини возглавлял команду Италии с 2018 по 2023 год, под его руководством сборная победила на чемпионате Европы.

В августе прошлого года 60‑летний специалист покинул сборную Италии и занял аналогичный пост в команде Саудовской Аравии. В октябре Манчини остался без работы.

Мой уход с поста главного тренера сборной Италии был ошибкой. Сейчас я бы поступил совершенно по‑другому. Если бы мы с [президентом Итальянской федерации футбола Габриэле] Гравиной поговорили, объяснили друг другу, разъяснили, возможно, все сложилось бы иначе. Между нами всегда были отношения, основанные на большом уважении и диалоге. И в тот момент, когда нужно было высказаться яснее, этого не произошло. Я не отрицаю, что для тренера предложение такой высокой зарплаты (по данным СМИ, Манчини получал в Саудовской Аравии 25–30 млн евро — прим.) ставит тебя в затруднительное положение. Но это не было решающим фактором. Оно повлияло, но не только из‑за этого я покинул сборную Италии.
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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 19:00
очень, очень сочувствуем
Capral
Capral
вчера в 17:52
Весь итальянский футбол в кризисе, как клубный, так и сборная. Не думаю, что Спаллетти, намного лучше Манчини.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 16:35
из 18 матчей выиграно только 7)))
скоро выйдет новая автобиография Манчини - Как подоить верблюда.
64d3cnf3d54w
64d3cnf3d54w
вчера в 16:00
Неужели он думал, что физрука кто-то еще терпеть будет.
xwk5u8z2z3w9
xwk5u8z2z3w9
вчера в 15:35
Побежал за большим баблом, а отработать его не смог ибо физрук, а теперь закономерно остался у разбитого корыта
stanichnik
stanichnik
вчера в 15:15
Доброго Здоровья, господа администраторы!
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Scorp689
Scorp689
вчера в 15:05
Слабенький товарищ... видимо всё...
sv_1969
sv_1969
вчера в 14:51
После победы на ЧЕ тебя только и могли заманить такой зарплатой
Гость
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