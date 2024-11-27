Манчини назвал ошибкой решение уйти с поста главного тренера сборной Италии

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вчера, 14:44

Итальянский специалист назвал ошибкой решение уйти с поста главного тренера сборной Италии в 2023 году.

Манчини возглавлял команду Италии с 2018 по 2023 год, под его руководством сборная победила на чемпионате Европы.

В августе прошлого года 60‑летний специалист покинул сборную Италии и занял аналогичный пост в команде Саудовской Аравии. В октябре Манчини остался без работы.