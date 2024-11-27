Французский журналист раскритиковал тренера ПСЖ за выбор Сафонова

Французский журналист Даниэль Риоло раскритиковал тренерский штаб ПСЖ за выбор на матч Лиги чемпионов с «Баварией». Российский голкипер допустил ошибку, после которой был забит единственный гол в матче. Парижане проиграли со счётом 0:1.

Сэйвы, которые делает Сафонов, Доннарумма тоже делает в каждом матче. Проблема даже не в ошибке россиянина, а в том, зачем вообще позориться с вратарскими рокировками?! Сначала Энрике ставит одного, потом — другого… А теперь он потерял Доннарумму. Всё кончено. Гол от «Баварии»? Сафонов выглядел смешно.