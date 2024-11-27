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Французский журналист раскритиковал тренера ПСЖ за выбор Сафонова

вчера, 09:54

Французский журналист Даниэль Риоло раскритиковал тренерский штаб ПСЖ за выбор Матвея Сафонова на матч Лиги чемпионов с «Баварией». Российский голкипер допустил ошибку, после которой был забит единственный гол в матче. Парижане проиграли со счётом 0:1.

Сэйвы, которые делает Сафонов, Доннарумма тоже делает в каждом матче. Проблема даже не в ошибке россиянина, а в том, зачем вообще позориться с вратарскими рокировками?! Сначала Энрике ставит одного, потом — другого… А теперь он потерял Доннарумму. Всё кончено. Гол от «Баварии»? Сафонов выглядел смешно.

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Все комментарии
Алёша 99
Алёша 99
сегодня в 01:25, ред.
У них там вообще объективность то есть, смешно слушать и читать, что про Доннаруму, что про Сафонова, что ПСЖ не может ничего в атаке из за них, ну лан они там один раз за две игры ошибутся, при этом вытащат все остальное, а где голы то, почему псж в обороне сидит, и весь смысл их существования отыграть на ноль в графе пропущенные стоя у ворот смотреть кто же лучше будет Сафонов или Доннарума, по ходу ПСЖ это как бы не уровень данных вратарей, в этом месте нечего делать ни одному не второму , а поцти в норм клубы, которые думают о том что в матче еще можно забить самим. Конретно обо76ся в матче с Баварией Дембеле , и вся линия полузащиты и атаки , и уж молчать о том что не вышло после матче для Энрике, а обсуждатб дальше Сафонова с журналистами ну также смешно, он вообще как тренер матч видел то
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 17:33
Шурка, это непрятность для болельщиков российской сборной и их понять можно, сам, в тот момент думал не переживу... А вот для болельщиков ЦСКА, самый каверзный гол- наверняка автогол Шмуца. Так что- это как посмотреть.)))
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:15
...не хотел, но всё таки Минхерц напомнил ты мне самый,самый,самый,самый,самый идиотский гол
на планете,в жизнь ему не прощю!!!
lotsman
lotsman
вчера в 13:36
Так всегда бывает. Пусть ты семь пядей во лбу, совершай множество сэйвов, но одна глупая ошибка в ответственном матче, когда от этого матча зависит многое, эта ошибка перечеркнёт всё, ранее заработанное. А это матч как раз был ответственным для ПСЖ в ЛЧ. Сейчас критика журналистов, она подогреет негатив болельщиков и если ПСЖ вылетит из ЛЧ, Матвей окажется одним из виновников. После этого всеобщая волна негатива и первый номер будет только сниться.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
вчера в 12:32
Видать недалёкого ума
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 12:26
А при чем здесь русофоб? Да, действительно, одна смешная ошибка привела к поражению. И пусть, Матвей, в нескольких эпизодах выручил, но именно это, тот случай, когда одна нелепость перекрывает всё позитивное.... Я не считаю на сегодняшний день Сафонова сильней, чем Доннарумма. Недостаток международного опыта, практики подобных игр и тп...
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 12:14
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 12:13
Явный русофоб, которому футбол по боку.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 11:59
почти весь второй тайм провели в меньшинстве из за удаление Дембеле.
но журналист видит смешным Сафонова.
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 11:47
Художник Прянишников, передвижник.
Приветище, Санёк!!!
112910415
112910415
вчера в 11:38
фатальный случай
grc94er8fn99
grc94er8fn99
вчера в 11:12
Сафонов уже не станет лучшим вратарем мира.
shur
shur
вчера в 10:28, ред.
...за Москву всё помнят и не прощают! Матвей вытащил верную,
а в голе надо было гасить всех налево,направо, не дали до мяча
дотянуться!!!
Quake_Crimea
Quake_Crimea
вчера в 10:14
П... арас этот писака. Норм играл.
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 10:08
Неужели Сафонов так сильно накосячил!
sv_1969
sv_1969
вчера в 10:07, ред.
Ну этот журналюга по ходу дока во вратарском деле. А ошибки и Великие допускают. Только вот для Моти она может стать фатальной к сожалению!
zs8w9mm62qck
zs8w9mm62qck
вчера в 09:57
Журналиста этого на мыло
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