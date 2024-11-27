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Энрике про ошибку Сафонова: «Если кто и виноват, так это я»

вчера, 08:36
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)1 : 0Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике не стал публично винить Матвея Сафонова в поражении клуба.

Голкипер совершил ошибку, пытаясь выбить мяч после углового «Баварии», и пропустил гол. Парижане уступили со счетом 0:1.

Ответственность несут все, вся команда, причем как за хорошее, так и за плохое. Не нужно искать виноватых. Не нужно искать ни героев, ни провинившихся. Наша команда – часть очень интересного проекта, в основе которого – будущее. Мы во многих играх показывали, что достаточно хороши. Даже когда мы проигрываем – мы всегда хотим атаковать. Всегда пытаются найти виноватого. Если кто и виноват, так это я. Я несу ответственность. Вот, вы получили то, что хотели. С этого момента беру всю критику на себя. Моя цель заключается в том, чтобы все были готовы к очередному матчу. Мы знали, что «Бавария» будет прессинговать именно так, и я думал, что Сафонов лучше всех подходит для противодействия этому.

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Все комментарии
Алёша 99
Алёша 99
сегодня в 01:37, ред.
Виноват только он , может ему уже стоит сказать что проблема , в графе забитые 0 у псж, и не Доннарума, не Сафонов не помогут забить голы, или он продолжит как и журналисты оценивать ток игру вратарей, а остальные да и ладно. Ну в любом случае ПСЖ будет трудно найти вратаря, который каждый матч все вытащит, создаст себе голевой момент и реализует его, тут уж действительно не Краснодар для Сафонова, будь добр отбей и забей гол видимо)
ne gusta
ne gusta
вчера в 15:36
Учудил Дембеле который получил КК в 56-й минуте.
Валерий Руднев
Валерий Руднев
вчера в 14:41
Акцент на игре Матвея Сафонова -.тренерская уловка, не более. Гораздо больше вопросов к Усману Дембеле. Интересно, Энрике задаст эти вопросы?
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 14:19
Энрике так доиграется обвиняя только себя )
Как бы все не закончилось увольнением.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ allemz (раскрыть)
вчера в 11:38, ред.
После ЧМ 2022 я б так не сказал..., скорее регресс.

Однако для Хелаифи - отличный вариант послушного лизоблюда, который продолжает "строить" разрушенный парижский проекТ. Лесть для восточного человека - его слабость.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 11:14
Не счесть, сколько таких и других ошибок совершают вратари. Никакой даже выдающийся голкипер от них не застрахован.Поменьше надо акцентировать внимание на промахе Сафонова, и всё войдёт в норму. Уверен, что он сам переживает. Пока ЭТО не смертельно для команды. Лично для него смертельно будет, когда совершит аналогичную ошибку.
А его отличный сейв ( спасение ), когда он вытащил мяч из левого угла ! Но ошибка привела к поражению, поэтому столько внимания к ней. Доннарумма ещё больше ошибался и ничего - играет.
Александр Апалько
Александр Апалько
вчера в 09:41
Забила бы команда два-три гола и сейчас про эту ошибку уже никто бы не говорил
Comentarios
Comentarios
вчера в 09:24
Сафоныч норм отстоял. К нападающим вопросы псж
allemz
allemz
вчера в 08:50
Не устану повторять, Энрике после Барсы здорово поумнел
Гость
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