Энрике про ошибку Сафонова: «Если кто и виноват, так это я»

Главный тренер ПСЖ не стал публично винить в поражении клуба.

Голкипер совершил ошибку, пытаясь выбить мяч после углового «Баварии», и пропустил гол. Парижане уступили со счетом 0:1.

Ответственность несут все, вся команда, причем как за хорошее, так и за плохое. Не нужно искать виноватых. Не нужно искать ни героев, ни провинившихся. Наша команда – часть очень интересного проекта, в основе которого – будущее. Мы во многих играх показывали, что достаточно хороши. Даже когда мы проигрываем – мы всегда хотим атаковать. Всегда пытаются найти виноватого. Если кто и виноват, так это я. Я несу ответственность. Вот, вы получили то, что хотели. С этого момента беру всю критику на себя. Моя цель заключается в том, чтобы все были готовы к очередному матчу. Мы знали, что «Бавария» будет прессинговать именно так, и я думал, что Сафонов лучше всех подходит для противодействия этому.